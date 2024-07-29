Elis Özbay, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yarı finale çıkmayı hedefliyor - Son Dakika
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Spor

Elis Özbay, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yarı finale çıkmayı hedefliyor

Olimpiyatlarda mücadele eden ilk Türk kadın milli kürekçi Elis Özbay, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yarı finale çıkarak 'ilklere' devam etmeyi amaçlıyor. Elis Özbay, çeyrek finalde güçlü rakipleriyle mücadele edeceğini belirterek, Türkiye'den aldığı destek mesajlarıyla daha fazla mutlu edeceği sonuçlar elde etmek istediğini söyledi.

29.07.2024 11:07
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Olimpiyatlarda mücadele eden ilk Türk kadın milli kürekçi Elis Özbay, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yarı finale çıkarak "ilklere" devam etmeyi amaçlıyor.

Vaires Sur Marne Nautical'de yapılan yarışta milli kürekçi Elis Özbay, tek çifte repesajında mücadele etti. Organizasyonda 8.00.00'lik derecesiyle serisinde ikinci olan Elis, çeyrek finale kalmayı başardı.

Yarınki çeyrek final mücadelesinde Slovenyalı Nina Kostanjsek, Avusturyalı Magdalena Lobnig, Litvanyalı Viktorija Senkute, Özbekistanlı Anna Prakaten ve Güney Afrikalı Paige Badenhorst ile karşılaşacak Elis Özbay, serisinde ilk üçe girmesi halinde yarı finale çıkacak.

"İlk günüm tam da olimpiyatlara alışma havasında geçti"

Milli kürekçi Elis Özbay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıllardır emek verdiği spor dalında olimpiyatlara katılmanın gurur verici olduğunu söyledi.

Olimpiyatların havasının farklı olduğunu vurgulayan Elis, "Olimpiyatlarda mücadele eden ilk Türk kadın milli kürekçiyim. Şu an burada olduğum için çok mutluyum. Yarışlar da güzel geçiyor. İlk günüm tam da olimpiyatlara alışma havasında geçti. İlk gün ne yazık ki repesaja kaldım. Dün de repesajdan ikinci olarak çıktım ve çeyrek finale adımı yazdırdım. Çeyrek finalde umarım güzel bir grupla kalıp, inşallah yarı finale de adımı yazdırarak ilkleri devam ettirmek istiyorum." diye konuştu.

Elis Özbay, çeyrek finalde çok fazla güçlü rakibi olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ben yaş olarak aslında diğerlerine göre çok küçük ve tecrübesizim. Olimpiyatlarda ilk amacım madalya değil, daha fazla kendimi geliştirmek ve iyi bir konumda burayı tecrübe etmek. Yılların emeği var ve onları gösterip iyi bir şekilde olimpiyatlardan dönmek istiyorum. Yarı final de neden olmasın? Yarı finali istiyorum açıkçası. Elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Ayrıca Türkiye'den destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Çok güzel destek mesajları alıyorum. Umarım çok güzel sonuçlarla sizleri daha fazla mutlu edeceğim."

Kaynak: AA

Türkiye, Paris, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Elis Özbay, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yarı finale çıkmayı hedefliyor - Son Dakika

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