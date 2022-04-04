Elit U14 Ligi: Kayserispor U14: 0 Adanaspor U14: 0 - Son Dakika

Elit U14 Ligi 6. Grupta mücadele eden Kayserispor, ligin 3. haftasında Adanaspor'u konuk etti. Rakibi ile golsüz berabere kalan sarı kırmızlılar 3 maç sonunda 2'inci beraberliğini aldı.

Stat: Erkilet Stadı

Hakemler: Kadir Çelikbaş xx, Hamza Yıldız xx, Adem Barış Mecit xx

Kayserispor U14: Doğan Batuhan Atasoy xx (Dk.69 Enes Utku Tokmak x), Muhammet Enes Aktaş xx, Refik Emre İlhan xx, Nazmi Yasir Duru xx, Mustafa Arda İçgül xx, Arda Kabukçı xx (Dk.53 İsmail Dumlu x), Muhammet Talha Yaşar xx (Dk.53 Metehan Demirezen x), Arda Erdoğan xx, Duran Efe Güçlü xx (Dk.66 Hacı Mehmet Demir x), Ataol Taylan Karapınar xx, Bayram Kaan Küçük xx (Dk.66 Şahverdi x)

Adanaspor U14: Hakan Yıldırım xx, Serhat Demirel xx, Bilal Zirak xx, Serkan Kıvanç Şire xx, Mehmet Güzel xx, Hasan Yenidoğan xx, Berkcan Arıcan xx (Dk.65 Kaan Mortepe x) Deniz Eşer xx, Emir Özkan xx (Dk.65 Onurcan Yardım x), Muhamed Yilanli xx (Dk.46 Cemil Toprak Emeç x), Mahmut Ok xx - KAYSERİ