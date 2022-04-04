Elit U14 Ligi: Kayserispor U14: 0 Adanaspor U14: 0 - Son Dakika
Üye Girişi

Elit U14 Ligi: Kayserispor U14: 0 Adanaspor U14: 0

04.04.2022 09:00
Elit U14 Ligi: Kayserispor U14: 0 Adanaspor U14: 0

Elit U14 Ligi 6. Grupta mücadele eden Kayserispor, ligin 3. haftasında Adanaspor'u konuk etti.

Elit U14 Ligi 6. Grupta mücadele eden Kayserispor, ligin 3. haftasında Adanaspor'u konuk etti. Rakibi ile golsüz berabere kalan sarı kırmızlılar 3 maç sonunda 2'inci beraberliğini aldı.

Stat: Erkilet Stadı

Hakemler: Kadir Çelikbaş xx, Hamza Yıldız xx, Adem Barış Mecit xx

Kayserispor U14: Doğan Batuhan Atasoy xx (Dk.69 Enes Utku Tokmak x), Muhammet Enes Aktaş xx, Refik Emre İlhan xx, Nazmi Yasir Duru xx, Mustafa Arda İçgül xx, Arda Kabukçı xx (Dk.53 İsmail Dumlu x), Muhammet Talha Yaşar xx (Dk.53 Metehan Demirezen x), Arda Erdoğan xx, Duran Efe Güçlü xx (Dk.66 Hacı Mehmet Demir x), Ataol Taylan Karapınar xx, Bayram Kaan Küçük xx (Dk.66 Şahverdi x)

Adanaspor U14: Hakan Yıldırım xx, Serhat Demirel xx, Bilal Zirak xx, Serkan Kıvanç Şire xx, Mehmet Güzel xx, Hasan Yenidoğan xx, Berkcan Arıcan xx (Dk.65 Kaan Mortepe x) Deniz Eşer xx, Emir Özkan xx (Dk.65 Onurcan Yardım x), Muhamed Yilanli xx (Dk.46 Cemil Toprak Emeç x), Mahmut Ok xx - KAYSERİ

YORUMLAR
500
Elit U15 Ligi: Kayserispor U15: 4 Adanaspor U15: 1 Elit U15 Ligi: Kayserispor U15: 4 Adanaspor U15: 1 Kayserispor 5 maçtır kazanamıyor Kayserispor 5 maçtır kazanamıyor

Kayserispor, Adanaspor, Erkilet, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Elit U14 Ligi: Kayserispor U14: 0 Adanaspor U14: 0 - Son Dakika


Son Dakika
09:01 Rus ordusunun vahşeti kameralarda! Ukraynalı yaşlı bir kadın kafası kesilmiş halde bulundu
08:52 MAK Araştırma Başkanı Kulat: Millet İttifakı, seçimler için çok özel bir ekip kurdu
08:39 Sevilen oyuncu Cansel Elçin, Yasak Elma kadrosuna giriyor!
08:33 İki arkadaşın tartışması kanlı bitti! Ölen gencin yakınları sinir krizi geçirdi
08:31 Bakanlıktan, Tahir Büyükhelvacıgil'e suç duyurusu: Ayçiçek yağı stokuyla ilgili sözleri fiyatları yükseltti
08:26 3600 ek göstergede 3 farklı senaryo! Emekli maaşlarında 1.250, ikramiyede 40 bin TL artış
08:24 Teşkilat dizisi dün akşam sevenleriyle buluştu! İşte son bölümde yaşananlar
08:20 Yargı dizisinde dün akşam neler oldu? Ilgaz gerçek katilin peşine düşüyor
08:08 Altın yeni haftaya düşüşle başladı! Gram fiyatı 905,3 liradan işlem görüyor!
07:59 Zelenski'den, Rus ordusunun soykırım yaptığı iddiası: Sadece öldürmek yetmemiş demek ki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2022 09:06:41. #1.12#
SON DAKİKA: Elit U14 Ligi: Kayserispor U14: 0 Adanaspor U14: 0 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement