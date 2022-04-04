Elit U16 Ligi: Kayserispor U16: 0 Adanaspor U16: 0 - Son Dakika
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Elit U16 Ligi: Kayserispor U16: 0 Adanaspor U16: 0

04.04.2022 08:45
Elit U16 Ligi: Kayserispor U16: 0 Adanaspor U16: 0

Elit U16 Ligi 6. Grupta mücadele eden Kayserispor, ligin 20.hafatsında evinde oynadığı maçta Adana Demirspor ile golsüz berabere kaldı.

Elit U16 Ligi 6. Grupta mücadele eden Kayserispor, ligin 20.hafatsında evinde oynadığı maçta Adana Demirspor ile golsüz berabere kaldı.

Stat: Erkilet Stadı

Hakemler: Oğuzhan Bahçıvan xx, Ramazan Ay xx, Nusret Yıldırım xx

Kayserispor U16: Yahya Berat Alemdar xx, Ahmet Öztürk xx, Korkmazcan Dernek xx, Halil Cengiz xx, Hüseyin Aydın xx, Umut Türk xx (Dk.50 Ahmet Orkun Temir x), Fuat Çağkan Batur xx (Dk.79 Necati Alankaya x), Resul Ekrem Sakarya xx, Arda Hasan Öğretir x (Dk.40 Berat İçkol x), Mert Ali Alıcı x (Dk.40 Bekir Bakır x), Emin Burak Dursun xx

Adana Demirspor U16: Mustafa Eren Altunbaş xx, Enes Demirtaş xx, Mehmet Olgar Sağlam xx, Yusuf Buğra Demirkıran xx, Yakup Kenar xx, Caner Kaban xx, Doğan Cevahir Çulfalar xx (Dk.62 Bartu Büyüköztürk x), Ramazan Efe Uluer xx, Hamza Ertuğrul xx (Dk.69 Alperen Nar x), Ahmet Yılmaz xx (Dk.80 Ahmet Cem Abaş x), Diyar Zengin x (Dk.41 Emrah Satılmış x) - KAYSERİ

YORUMLAR
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U17 Gelişim Ligi: Kayserispor U17: 1 Adana DS U17: 1 U17 Gelişim Ligi: Kayserispor U17: 1 Adana DS U17: 1 U19 Gelişim Süper Ligi: Kayserispor: 3 Fenerbahçe: 3 U19 Gelişim Süper Ligi: Kayserispor: 3 Fenerbahçe: 3

Adana Demirspor, Kayserispor, Ramazan Ay, Erkilet, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Elit U16 Ligi: Kayserispor U16: 0 Adanaspor U16: 0 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elit U16 Ligi: Kayserispor U16: 0 Adanaspor U16: 0 - Son Dakika
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