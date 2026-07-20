Elliot Watt: Samsunspor'da Başarı İçin Buradayım - Son Dakika
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Elliot Watt: Samsunspor'da Başarı İçin Buradayım

Elliot Watt: Samsunspor\'da Başarı İçin Buradayım
20.07.2026 20:20
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Samsunspor'un yeni transferi Elliot Watt, takıma katkıda bulunmayı ve başarı için çalışmayı vaat etti.

SAMSUN (İHA) – Samsunspor'un yeni transferi Elliot Watt, göstereceği performans ile kendisine olan güveni boşa çıkartmamaya çalışacağını söyledi.

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'a transfer olduğu için büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Watt, transfer sürecinin birkaç hafta sürdüğünü belirterek, "Zaman zaman zorlu geçen bir süreç yaşadık. Ancak Samsunspor'un benimle ilgilendiğini ilk duyduğum andan itibaren bu transferin gerçekleşmesini istedim. Şimdi burada olduğum için gerçekten çok mutluyum. Samsun'da bizi herkes çok sıcak karşıladı. İlk günden itibaren kendimizi burada çok iyi hissettik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Transfer sürecinin tatildeyken başladığını belirten Watt, Samsunspor'un vizyonunun kararında önemli rol oynadığını vurgulayarak, "Rodos'ta tatildeydim. Menajerim beni arayarak Samsunspor'un benimle ilgilendiğini söyledi. Bunun üzerine kulüp hakkında araştırma yaptım. Samsunspor'un doğru bir vizyonla ilerleyen, hedefleri olan ve sürekli gelişmek isteyen çok iyi bir kulüp olduğunu gördüm. Benim için en önemli konu doğru insanlarla çalışabilmekti. Burada gerçekten çok iyi bir ekip var. Hırslı, büyümek isteyen ve oyuncularına güven veren bir kulübe gelmek istedim. İlk görüşmeden itibaren büyük bir heyecan hissettim. Transferin tamamlanmasıyla birlikte bu heyecanım daha da arttı" diye konuştu.

Başarının zaman ve emek istediğine dikkat çeken 25 yaşındaki futbolcu, Samsunspor'a tamamen odaklandığını belirterek, "Buraya geliş amacım her gün daha iyi olmak. Samsunspor bana inanıyor, ben de bu kulübe inanıyorum. Hep birlikte çalışarak önemli başarılara imza atabileceğimize inanıyorum. Başarı zaman isteyen bir süreç. Kendimi tamamen bu kulübe adadım. Ailem de yakında Samsun'a taşınacak. Burada başarılı olmak ve her geçen gün daha iyi bir oyuncu olmak için elimden geleni yapacağım. Transfer sürecinde taraftarlarımız bana büyük destek verdi. Sosyal medyadan çok sayıda mesaj aldım. Gönderdiğiniz tüm güzel mesajlar için teşekkür ederim. Umarım sahada göstereceğim performansla bana olan güveninizi boşa çıkarmam ve sizleri mutlu edebilirim. Türkçe öğrenmeye de çalışıyorum" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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