Elmas Lig Doha Etabı Ertelendi - Son Dakika
Elmas Lig Doha Etabı Ertelendi

08.04.2026 20:16
Doha'daki Elmas Lig etabı, bölgedeki gerilimler nedeniyle 8 Mayıs'tan 19 Haziran'a ertelendi.

Atletizmde Elmas Lig (Diamond League) organizatörleri, 2026 sezonunun açılış ayağı olan Doha etabının, bölgedeki gerilimler nedeniyle 8 Mayıs'tan 19 Haziran'a ertelendiğini duyurdu.

Organizasyondan yapılan yazılı açıklamada kararın, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla artan bölgesel gerilimler çerçevesinde sporcu ve seyircilerin güvenliği gözetilerek alındığı belirtildi.

Açıklamada, organizasyonun başlangıçta Katar Spor Kulübü tesislerinde düzenlenmesinin planlandığı, ancak yüksek sıcaklık beklentisi nedeniyle müsabakaların klimalı Uluslararası Halife Stadı'na alındığı da kaydedildi.

Yetkililerin son haftalarda Doha'daki durumu organizatörler ve Katarlı makamlarla koordinasyon halinde yakından takip ettiği belirtilen açıklamada, kararın sporcular ve izleyiciler için güvenli bir ortam sağlamak amacıyla alındığı vurgulandı.

Yeni takvime göre Doha etabı, 10 Haziran'da Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenecek Bislett Oyunları'nın ardından ve 28 Haziran'daki Paris etabından önce gerçekleştirilecek. Böylece Doha, sezonun sekizinci durağı olacak.

2026 Elmas Lig sezonu 16 Mayıs'ta Çin'in Şangay/Kekiao kentinde başlayacak ve 4-5 Eylül'de Belçika'nın Brüksel şehrinde sona erecek.

Kaynak: AA

Güvenlik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Elmas Lig Doha Etabı Ertelendi - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Elmas Lig Doha Etabı Ertelendi - Son Dakika
