Elmira Yasin Dünyada Üçüncü Oldu
Bratislava'da düzenlenen U20 Güreş Şampiyonası'nda Elmira Yasin, 76 kiloda bronz madalya kazandı.
Slovakya'nın başkenti Bratislava'da düzenlenen U20 Dünya Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden Erzincanlı milli güreşçi Elmira Yasin, 76 kiloda dünya üçüncüsü oldu.
Ay-yıldızlı forma ile şampiyonada mindere çıkan Yasin, bronz madalya müsabakasında ABD'li rakibi Piper Meredith Fowler ile karşılaştı.
Rakibini 6-5 mağlup eden milli sporcu, bronz madalyanın sahibi olarak dünya üçüncülüğünü elde etti.
Erzincanlı milli güreşçinin elde ettiği derece kentte büyük sevinç ve gururla karşılandı.
Yasin'i tebrik eden yetkililer, genç sporcunun başarısının artarak devam etmesi temennisinde bulundu.
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