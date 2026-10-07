Emeklilik maçında Messi'den inanılmaz hareket - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Emeklilik maçında Messi'den inanılmaz hareket

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Emeklilik maçında Messi\'den inanılmaz hareket
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arjantin Milli Takımı'na veda ettiği Benin karşılaşmasında Lionel Messi, son kez giydiği milli formayla yine geceye damga vurdu. 3-0 kazanılan karşılaşmayı 1 gol ve 2 asistle tamamlayan 39 yaşındaki yıldız, bir pozisyonda top dışarı çıkmasın diye attığı deparla da dikkat çekti.

Arjantin'in Benin'i 3-0 mağlup ettiği hazırlık karşılaşması, Lionel Messi'nin milli takım kariyerindeki son maçı oldu. Buenos Aires'teki Monumental Stadı'nda oynanan karşılaşmada 85 bin taraftar Arjantinli yıldıza veda etti. 

VEDA MAÇINA 1 GOL, 2 ASİSTLE DAMGA VURDU

Messi, milli formayla çıktığı son karşılaşmada Arjantin'in attığı üç golün tamamına doğrudan katkı sağladı. Yıldız futbolcu, 48. dakikada Nicolas Otamendi'nin attığı golün asistini yaptı.

61. dakikada Nico Paz'ın golünde de son pası veren Messi, 71. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçti. Penaltıyı gole çeviren Messi, veda maçını 1 gol ve 2 asistle tamamladı. 

TOP ÇIKMASIN DİYE İNANILMAZ DEPAR

Karşılaşmanın dikkat çeken anlarından biri ise Messi'nin köşe gönderinin yanında yaşadığı pozisyon oldu. Topun dışarı çıkmak üzere olduğunu gören Messi, pozisyonu bırakmayarak hızla meşin yuvarlağın peşinden koştu.

39 yaşındaki yıldız, topu tam çizgi üzerinde yakalayarak oyunda tutmak için son ana kadar mücadele etti. Milli formayla son kez sahaya çıkan Messi'nin bu hırsı, veda gecesinin dikkat çeken görüntülerinden biri oldu.

208. VE SON MİLLİ MAÇI

Benin karşılaşması Messi'nin Arjantin Milli Takımı formasıyla çıktığı 208. ve son maç oldu. Arjantinli yıldız, penaltıdan kaydettiği golle milli takım kariyerindeki gol sayısını da 126'ya çıkardı.

Emeklilik maçında Messi'den inanılmaz hareket
Emeklilik maçında Messi'den inanılmaz hareket
Lionel MessiSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Esenyurt Belediyesi’ne operasyon 17 kişi gözaltına alındı, 2 kişi aranıyor Esenyurt Belediyesi'ne operasyon! 17 kişi gözaltına alındı, 2 kişi aranıyor
66 gündür cezaevinde olan Erdal Beşikçioğlu’nun son hali 66 gündür cezaevinde olan Erdal Beşikçioğlu'nun son hali
Cemil Tugay’ın AK Parti’ye katılmasına Tunç Soyer’den cezaevinden yanıt: İzmir’in hikayesi böyle bitmez Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasına Tunç Soyer'den cezaevinden yanıt: İzmir'in hikayesi böyle bitmez
İstanbul’da lisede kavga Ekipler olay yerine sevk edildi İstanbul'da lisede kavga! Ekipler olay yerine sevk edildi
Devreye İlkay Gündoğan girdi Galatasaray’dan dünyayı ayağa kaldıracak transfer Devreye İlkay Gündoğan girdi! Galatasaray'dan dünyayı ayağa kaldıracak transfer
İzmir paylaşımı başını yaktı Berna Laçin hakkında soruşturma başlatıldı İzmir paylaşımı başını yaktı! Berna Laçin hakkında soruşturma başlatıldı
Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi şüpheli sıfatıyla ifade verecek Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi şüpheli sıfatıyla ifade verecek
15:58
Alex de Souza’yı istemediler Süper Lig ekibinden şaşırtan karar
Alex de Souza'yı istemediler! Süper Lig ekibinden şaşırtan karar
15:18
Dünyanın en azılı suçlularından Babior, İstanbul’da yakalandı
Dünyanın en azılı suçlularından Babior, İstanbul'da yakalandı
14:37
AK Parti rozeti takan Cemil Tugay’dan dikkat çeken sözler: İzmir bir anda rahatlayacak
AK Parti rozeti takan Cemil Tugay'dan dikkat çeken sözler: İzmir bir anda rahatlayacak
14:13
İşte Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı’nın evinden çıkan paralar
İşte Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı'nın evinden çıkan paralar
13:49
Cemil Tugay’ın AK Parti’ye geçmesi sonrası İzmir’de ilk istifa
Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçmesi sonrası İzmir'de ilk istifa
13:36
Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi şüpheli sıfatıyla ifade verecek
Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi şüpheli sıfatıyla ifade verecek
13:26
İzmir paylaşımı başını yaktı Berna Laçin hakkında soruşturma başlatıldı
İzmir paylaşımı başını yaktı! Berna Laçin hakkında soruşturma başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2026 16:08:31. #.0.3#
SON DAKİKA: Emeklilik maçında Messi'den inanılmaz hareket - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei