Emery ve Schuster UEFA Finalinde Karşılaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Emery ve Schuster UEFA Finalinde Karşılaşıyor

19.05.2026 12:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aston Villa-Freiburg finalinde Unai Emery rekor peşinde, Julian Schuster ise tarihi zafer hayalinde.

UEFA Avrupa Ligi finalinde yarın oynanacak Aston Villa-Freiburg maçı rekor kırmak isteyen teknik direktör Unai Emery ile "siftah yapmanın" hayalini kuran Julian Schuster'i karşı karşıya getirecek.

Dev final, saha kenarında taktik savaşı verecek iki teknik direktörün kariyer yolculukları açısından da büyük önem taşıyor.

UEFA Avrupa Ligi'ni en fazla kazanan teknik direktör olarak rekoru elinde bulunduran Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery aynı kupayı bir kez daha kazanarak rekorunu erişilemez hale getirmeyi planlarken, teknik adamlık kariyerinin ilk senesinde büyük bir başarıya imza atan Schuster de kupayı kazanarak kulüp tarihine geçmenin hesaplarını yapıyor.

Emery rekora gidiyor

Aston Villa'yı Premier Lig'de Şampiyonlar Ligi potasına sokarak rüştünü bir kez daha ispatlayan İspanyol teknik adam Unai Emery, Avrupa ligi dendiğinde akla gelen ilk isimlerin başında yer alıyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde 5 kez final oynayan Emery, Sevilla ile 2014, 2015, 2016'da üst üste 3 sezon UEFA Avrupa Ligi'nde kupayı kaldırdı. 2021'de de İspanyol ekibi Villarreal'le kupayı kazanarak 4 kez mutlu sona ulaşan 54 yaşındaki teknik adam, 2019'da ise Arsenal'le finalde kaybetti.

Aston Villa ile bu organizasyondaki 6. finaline çıkacak olan tecrübeli teknik adam, Aston Villa'ya 1982'deki Şampiyon Kulüpler Kupası şampiyonluğunun ardından ilk büyük Avrupa kupasını kazandırarak kulüp tarihine geçmeyi hedefliyor.

Schuster "siftah" yapabilir

2018'de eski takımı Freiburg'da yardımcı antrenör olarak göreve başlayan, sonrasında kulüpteki çeşitli vazifelerin ardından 2024 yazında Christian Streich'in 12 yıllık dönemi sonrası 2024'te koltuğu devralan Schuster, mütevazı bütçeli Freiburg'a tarihinin ilk majör Avrupa finalini oynatma gururunu yaşatıyor.

Genç teknik adam, turnuvanın en tecrübeli ismine karşı sahadan zaferle ayrılması halinde Freiburg tarihinin ilk büyük kupasını kazandıracak ve Avrupa'da rüya gibi geçen sezonu taçlandıracak.

Bu zafer aynı zamanda 41 yaşındaki teknik adamın kariyerindeki ilk kupa olacak.

44 farklı teknik direktör kazandı

UEFA Avrupa Ligi'ni bugüne kadar 44 farklı teknik direktör kazandı.

Emery 4 kupayla zirvenin sahibi olurken, İspanyol teknik adamı Juventus (2) ve İnter Milan'ı zafere taşıyarak 3 kez kupayı kaldıran İtalyan teknik direktör Giovanni Trapattoni takip etti.

Diego Simeone, Jose Mourinho, Rafael Benitez, Juande Ramos, Luis Molowny ise 2'şer kez şampiyonluk yaşadı.

UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan teknik direktörlerin listesi şöyle:

Teknik DirektörKazandığı TakımKupa sayısı
Unai EmerySevilla (3), Villarreal4
Giovanni TrapattoniJuventus (2), İnter3
Diego SimeoneAtletico Madrid2
Jose MourinhoPorto, M. United2
Rafael BenitezValencia, Chelsea2
Juande RamosSevilla2
Luis MolownyReal Madrid2
Ange PostecoglouTottenham1
G. Piero GasperiniAtalanta1
J. Luis MendilibarSevilla1
Oliver GlasnerEintracht Frankfurt1
Julen LopeteguiSevilla1
Maurizio SarriChelsea1
Andre Villas-BoasPorto1
Quique S. FloresSevilla1
Mircea LucescuShakhtar Donetsk1
Dick AdvocaatZenit1
Valeriy GazzaevCSKA Moskova1
Bert van MarwijkFeyenoord1
Gerard HoullierLiverpool1
Fatih TerimGalatasaray1
Alberto MalesaniParma1
Luigi Simoniİnter Milan1
Huub StevensSchalke 041
Klaus AugenthalerBayern Münih1
Nevio ScalaParma1
Gianpiero Mariniİnter Milan1
Louis van GaalAjax1
Dino ZoffJuventus1
Ottavio BianchiNapoli1
Erich RibbeckBayer Leverkusen1
Gunder BengtssonGöteborg1
Keith BurkinshawTottenham1
Paul Van HimstAnderlecht1
Sven-Göran ErikssonGöteborg1
Bobby RobsonIpswich Town1
Friedel RauschEintracht Frankfurt1
Udo LattekB.Mönchengladbach1
Kees RijversPSV Eindhoven1
Bob PaisleyLiverpool1
Hennes WeisweilerB.Mönchengladbach1
Wiel CoerverFeyenoord1
Bill ShanklyLiverpool1
Bill NicholsonTottenham1

Kaynak: AA

Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Emery ve Schuster UEFA Finalinde Karşılaşıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şeker sanıp yuttu, pil olduğu filmde ortaya çıktı: Ölüme kadar götürebiliyor Şeker sanıp yuttu, pil olduğu filmde ortaya çıktı: Ölüme kadar götürebiliyor
Evleri kırdı döktü ormanda dinlenirken drone kamerasına yakalandı Evleri kırdı döktü; ormanda dinlenirken drone kamerasına yakalandı
Şehit eşinin tabutunu omuzladı Şehit eşinin tabutunu omuzladı
Ünlü şarkıcı 8 yıllık hukuk mücadelesini kazandı, İspanya maliyesi dev tazminat ödeyecek Ünlü şarkıcı 8 yıllık hukuk mücadelesini kazandı, İspanya maliyesi dev tazminat ödeyecek
Beşiktaş’ta neler oluyor Sergen Yalçın sonrası bir ayrılık daha Beşiktaş'ta neler oluyor? Sergen Yalçın sonrası bir ayrılık daha
Dizinin müdavimleri şokta Uzak Şehir’de sürpriz ayrılık Dizinin müdavimleri şokta! Uzak Şehir'de sürpriz ayrılık
Beşiktaş taraftarı Sergen Yalçın’ın yerine efsane hocayı istiyor Beşiktaş taraftarı Sergen Yalçın’ın yerine efsane hocayı istiyor
Milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiren emsal karar: O imzalar artık geçersiz Milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiren emsal karar: O imzalar artık geçersiz
Sergen Yalçın’dan Beşiktaş’a son kıyak Lafını bile etmedi Sergen Yalçın'dan Beşiktaş'a son kıyak! Lafını bile etmedi
Kayıp olarak aranan kadının, cezaevinden izinli çıkan eski eşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı Kayıp olarak aranan kadının, cezaevinden izinli çıkan eski eşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı

12:08
Bakan Gürlek’ten Rasim Ozan Kütahyalı açıklaması Suçlamaları tek tek saydı
Bakan Gürlek'ten Rasim Ozan Kütahyalı açıklaması! Suçlamaları tek tek saydı
11:58
AK Parti’den Eser Yenenler ve “Gezen Oğlak” tepkilerine yanıt
AK Parti'den Eser Yenenler ve “Gezen Oğlak” tepkilerine yanıt
11:37
Rasim Ozan Kütahyalı’yla ilgili bomba iddia: Lüks araç vurgunu yapıp, şasi numarasını değiştirmiş
Rasim Ozan Kütahyalı'yla ilgili bomba iddia: Lüks araç vurgunu yapıp, şasi numarasını değiştirmiş
11:35
Manchester City’de Pep Guardiola dönemi sona erdi Yerine çok tanıdık biri geliyor
Manchester City’de Pep Guardiola dönemi sona erdi! Yerine çok tanıdık biri geliyor
11:25
Aziz Yıldırım büyük oynuyor Yıldız ismi getirecek
Aziz Yıldırım büyük oynuyor! Yıldız ismi getirecek
10:52
Ardahan’ın yükseklerinde mayıs ayında kar sürprizi
Ardahan'ın yükseklerinde mayıs ayında kar sürprizi
10:26
Devlet Bahçeli’den TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’na: Ligi tescil etmeyin
Devlet Bahçeli'den TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na: Ligi tescil etmeyin
10:12
Arda Güler’e akılalmaz teklif Bir saniye bile düşünmediler
Arda Güler'e akılalmaz teklif! Bir saniye bile düşünmediler
10:06
Lucas Torreira Türkiye’den ayrıldı
Lucas Torreira Türkiye'den ayrıldı
09:08
Mersin’de 6 kişiyi öldüren cani yakalanacağını anlayınca intihar etti
Mersin'de 6 kişiyi öldüren cani yakalanacağını anlayınca intihar etti
08:27
Küllerinden doğan milletin ilk adımı: 19 Mayıs 1919
Küllerinden doğan milletin ilk adımı: 19 Mayıs 1919
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2026 12:33:18. #7.13#
SON DAKİKA: Emery ve Schuster UEFA Finalinde Karşılaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.