Emery ve Schuster UEFA Finalinde Karşılaşıyor

UEFA Avrupa Ligi finalinde yarın oynanacak Aston Villa-Freiburg maçı rekor kırmak isteyen teknik direktör Unai Emery ile "siftah yapmanın" hayalini kuran Julian Schuster'i karşı karşıya getirecek.
Dev final, saha kenarında taktik savaşı verecek iki teknik direktörün kariyer yolculukları açısından da büyük önem taşıyor.
UEFA Avrupa Ligi'ni en fazla kazanan teknik direktör olarak rekoru elinde bulunduran Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery aynı kupayı bir kez daha kazanarak rekorunu erişilemez hale getirmeyi planlarken, teknik adamlık kariyerinin ilk senesinde büyük bir başarıya imza atan Schuster de kupayı kazanarak kulüp tarihine geçmenin hesaplarını yapıyor.
Emery rekora gidiyor
Aston Villa'yı Premier Lig'de Şampiyonlar Ligi potasına sokarak rüştünü bir kez daha ispatlayan İspanyol teknik adam Unai Emery, Avrupa ligi dendiğinde akla gelen ilk isimlerin başında yer alıyor.
UEFA Avrupa Ligi'nde 5 kez final oynayan Emery, Sevilla ile 2014, 2015, 2016'da üst üste 3 sezon UEFA Avrupa Ligi'nde kupayı kaldırdı. 2021'de de İspanyol ekibi Villarreal'le kupayı kazanarak 4 kez mutlu sona ulaşan 54 yaşındaki teknik adam, 2019'da ise Arsenal'le finalde kaybetti.
Aston Villa ile bu organizasyondaki 6. finaline çıkacak olan tecrübeli teknik adam, Aston Villa'ya 1982'deki Şampiyon Kulüpler Kupası şampiyonluğunun ardından ilk büyük Avrupa kupasını kazandırarak kulüp tarihine geçmeyi hedefliyor.
Schuster "siftah" yapabilir
2018'de eski takımı Freiburg'da yardımcı antrenör olarak göreve başlayan, sonrasında kulüpteki çeşitli vazifelerin ardından 2024 yazında Christian Streich'in 12 yıllık dönemi sonrası 2024'te koltuğu devralan Schuster, mütevazı bütçeli Freiburg'a tarihinin ilk majör Avrupa finalini oynatma gururunu yaşatıyor.
Genç teknik adam, turnuvanın en tecrübeli ismine karşı sahadan zaferle ayrılması halinde Freiburg tarihinin ilk büyük kupasını kazandıracak ve Avrupa'da rüya gibi geçen sezonu taçlandıracak.
Bu zafer aynı zamanda 41 yaşındaki teknik adamın kariyerindeki ilk kupa olacak.
44 farklı teknik direktör kazandı
UEFA Avrupa Ligi'ni bugüne kadar 44 farklı teknik direktör kazandı.
Emery 4 kupayla zirvenin sahibi olurken, İspanyol teknik adamı Juventus (2) ve İnter Milan'ı zafere taşıyarak 3 kez kupayı kaldıran İtalyan teknik direktör Giovanni Trapattoni takip etti.
Diego Simeone, Jose Mourinho, Rafael Benitez, Juande Ramos, Luis Molowny ise 2'şer kez şampiyonluk yaşadı.
UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan teknik direktörlerin listesi şöyle:
|Teknik Direktör
|Kazandığı Takım
|Kupa sayısı
|Unai Emery
|Sevilla (3), Villarreal
|4
|Giovanni Trapattoni
|Juventus (2), İnter
|3
|Diego Simeone
|Atletico Madrid
|2
|Jose Mourinho
|Porto, M. United
|2
|Rafael Benitez
|Valencia, Chelsea
|2
|Juande Ramos
|Sevilla
|2
|Luis Molowny
|Real Madrid
|2
|Ange Postecoglou
|Tottenham
|1
|G. Piero Gasperini
|Atalanta
|1
|J. Luis Mendilibar
|Sevilla
|1
|Oliver Glasner
|Eintracht Frankfurt
|1
|Julen Lopetegui
|Sevilla
|1
|Maurizio Sarri
|Chelsea
|1
|Andre Villas-Boas
|Porto
|1
|Quique S. Flores
|Sevilla
|1
|Mircea Lucescu
|Shakhtar Donetsk
|1
|Dick Advocaat
|Zenit
|1
|Valeriy Gazzaev
|CSKA Moskova
|1
|Bert van Marwijk
|Feyenoord
|1
|Gerard Houllier
|Liverpool
|1
|Fatih Terim
|Galatasaray
|1
|Alberto Malesani
|Parma
|1
|Luigi Simoni
|İnter Milan
|1
|Huub Stevens
|Schalke 04
|1
|Klaus Augenthaler
|Bayern Münih
|1
|Nevio Scala
|Parma
|1
|Gianpiero Marini
|İnter Milan
|1
|Louis van Gaal
|Ajax
|1
|Dino Zoff
|Juventus
|1
|Ottavio Bianchi
|Napoli
|1
|Erich Ribbeck
|Bayer Leverkusen
|1
|Gunder Bengtsson
|Göteborg
|1
|Keith Burkinshaw
|Tottenham
|1
|Paul Van Himst
|Anderlecht
|1
|Sven-Göran Eriksson
|Göteborg
|1
|Bobby Robson
|Ipswich Town
|1
|Friedel Rausch
|Eintracht Frankfurt
|1
|Udo Lattek
|B.Mönchengladbach
|1
|Kees Rijvers
|PSV Eindhoven
|1
|Bob Paisley
|Liverpool
|1
|Hennes Weisweiler
|B.Mönchengladbach
|1
|Wiel Coerver
|Feyenoord
|1
|Bill Shankly
|Liverpool
|1
|Bill Nicholson
|Tottenham
|1
