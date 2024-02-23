Emet Belediyesi İlkokullar Arası Futsal Turnuvası

Spor

Emet Belediyesince ilkokullar arası futsal turnuvası düzenlendi.

İlk etapta 1. ve 2. sınıflar kategorisinde düzenlenen futsal turnuvasında dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan takdim etti.

Öğrencilerin kupa sevinçlerine ortak olan Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, turnuvada dereceye giren 1. Gazi Emet ilkokulu, 2. 3 Eylül İlkokulu ve 3. Gazi Kemal ilkokulu takımı öğrencilerine kupa ve madalyalarını verip ikramlarda bulundu. - KÜTAHYA