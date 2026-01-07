Yunusemre Belediyesporlu Emin Levent Yelkenci Türkiye ikincisi oldu

Yunusemre Belediye spor'un judocusu Emin Levent Yelkenci, Ordu'da düzenlenen Okul Sporları Gençler Judo Türkiye Birinciliği'nde gümüş madalya kazanarak Manisa'nın gururu oldu.

Yunusemre Belediyespor'un başarılı judocusu Emin Levent Yelkenci, Ordu'da düzenlenen Okul Sporları Gençler Judo Türkiye Birinciliği müsabakalarında önemli bir başarıya imza attı. 73 kilo kategorisinde mücadele eden genç sporcu, müsabakaları Türkiye ikincisi olarak tamamlayarak gümüş madalya kazandı. Manisa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi olan Emin Levent Yelkenci, güçlü rakiplerin yer aldığı organizasyonda sergilediği etkili performansla dikkat çekti. Elde edilen bu derece, spor camiasında büyük sevinçle karşılandı. Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Bülent Kanik, yaptığı açıklamada genç sporcuya ve emeği geçenlere teşekkür etti. Kanik, "Emin Levent Yelkenci'nin Türkiye ikinciliği bizleri son derece mutlu etti. Hem eğitim hayatını sürdürüp hem de bu seviyede başarı elde etmesi takdire şayandır. Kendisinin önümüzdeki süreçte daha büyük başarılara imza atacağına ve milli takım yolunda önemli adımlar atacağına yürekten inanıyoruz. Sporcumuzu, antrenörlerimizi ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum" dedi. - MANİSA