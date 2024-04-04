Emine Ecem Esen: İsviçre maçı için heyecanlıyız

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın başarılı futbolcusu Emine Ecem Esen, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'ta yarın oynayacakları İsviçre mücadelesinden dolayı heyecanlı olduklarını ancak galibiyet için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.
A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'ta yarın İsviçre ile deplasmanda, 9 Nisan Salı günü de Macaristan ile Pendik Stadyumu'nda karşılaşacak. Bu müsabakalar öncesi kırmızı-beyazlıların tecrübeli futbolcusu Emine Ecem Esen, İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.
"B Ligi'nde misafir değil, kalıcı olmaya geldik"
C Ligi'ni gol yemeden lider tamamladıklarını hatırlatan Esen, "C Ligi'nin başında kendimize bir hedef koymuştuk ve hedefimizde başarılı olduk. Şu an B Ligi'ndeki kuradan sonra kendimize bir hedef koyduk. Fiziksel olarak çok üstün takımlar, dünya futbolunda önemli yere sahip takımlarla mücadelede edeceğiz. Ama biz de B Ligi'nde misafir değil, kalıcı olmaya geldik. Güzel bir maç geçecek. Ne istediğimizi biliyoruz, kampta bunun doğrultusunda çalışıyoruz. Elimizden gelen her şeyi sahaya yansıtacağız" ifadelerini kullandı.
"Şampiyonluğu çok istiyoruz"
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde Galatasaray forması giyen Emine Ecem Esen, şampiyonluk yarışında da sona geldiklerini vurgulayarak, "Mental olarak yorgunluk yok desek yalan olur. Ama yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Artık son dönemeç, 4 haftamız kaldı. Aynı şekilde takımızda da ne istediğimizi biliyoruz. Şampiyonluğu çok istiyoruz. Son 4 maçımızda her şeyimizle sahada mücadele edeceğiz. İnşallah sonu şampiyonluk olur" şeklinde konuştu.
"Fenerbahçe iyi rakip, çok saygı duyuyoruz"
Ligde Fenerbahçe'nin çok saygı duydukları bir rakip olduğunu aktaran başarılı futbolcu, "Derbiye puan farkını korumak için değil, puan farkını açmak için gittik. Ama planladığımız gibi olmadı. Fakat hala 2 puanla lider bizdik. Bunun bilincinde ve farkındaydık. Elbette üzüldük ama kaybettiğimiz bir şey yoktu. Zaten sonraki hafta puan farkını tekrar açma şansını yaşadık. Mutluyuz" cümlelerine yer verdi.
"Ülkemizde her geçen gün kadın futbolu gelişiyor"
Esen, Türkiye'de kadın futbolunun her geçen gün geliştiğine de dikkat çekerek, "Şu an bulunduğumuz yer bir anda olan bir şey değil. Senelerdir adım adım işlenen bir durumdur. Bunların meyvelerini adlığımız için çok mutluyuz. Ülkemizde her geçen gün kadın futbolu gelişiyor. Bizden sonraki kardeşlerimiz bizden daha şanslılar. Daha iyi imkanlara sahip olacaklar. Bizler ablaları olarak hem ülkemiz adına kadın futbolunu daha ileri taşımak için mücadelemizi veriyoruz. Ama hiçbir şey tesadüf değil. Gerçekten bütün ekip, kadın futbolunu ileriye taşımak için çok büyük çabalar sarf ediyor" diye konuştu.
"3 büyükler artık altyapılara önem veriyorlar"
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kadın futbolunda artık altyapılara önem verdiğinden bahseden Emine Ecem Esen, "Kadın altyapılarda bu sayının zamanla artacağını düşünüyorum. Küçük kardeşlerimizle gurur duyuyoruz. Onların maçlarını ekran başından takip ediyoruz. Bazen burada kampta birlikte denk geliyoruz. Yürüdükleri yol parlak olsun. Gerçekten hepsiyle teker teker gurur duyuyoruz" dedi.
Yarın karşı karşıya gelecekleri İsviçre müsabakası için heyecanlı olduklarını söyleyen 29 yaşındaki futbolcu, "Rakibimize çok büyük saygı duyuyoruz. Daha önce Portekiz, Almanya gibi büyük rakiplere karşı oynadık. Heyecan var. Sahada düdük çalsın yerimizi alalım diye sabırsızlanıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
"Arkamızda olmalarına ihtiyacımız var"
9 Nisan Salı günü Macaristan ile oynayacakları maç için de tüm futbolseverleri Pendik Stadyumu'na beklediğini belirten ay-yıldızlı oyuncu, "Daha önce kendi evimizde oynadığımız milli maçlarda inanılmaz derecede bir taraftar desteği vardı, bizi ateşleyen, 90 dakika boyunca arkamızda olan.. Sadece şunu söylemek istiyorum; bize güç katıyorlar. Güzümüze güç katılıyorlar. Gerçekten arkamızda olmalarına ihtiyacımız var" diyerek sözlerini noktalandırdı. - İSTANBUL
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