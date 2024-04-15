Emine Seçkin, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya hedefliyor - Son Dakika
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Emine Seçkin, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya hedefliyor

Emine Seçkin, Paris 2024 Paralimpik Oyunları\'nda altın madalya hedefliyor

Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi para badmintonda temsil eden Emine Seçkin, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya hedefi için ter döküyor. Seçkin, Tokyo'daki oyunlarda babasının vefat haberini almasına rağmen metanetini koruyarak 4'üncü olmayı başardı. Daha sonra katıldığı organizasyonlarda elde ettiği derecelerle dünya üçüncülüğüne yükselerek Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na katılmayı garantiledi. Emine Seçkin, hedefinin Paris 2024'te altın madalya kazanmak olduğunu belirtti.

15.04.2024 11:03  Güncelleme: 11:04
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Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi para badmintonda temsil eden Emine Seçkin, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya hedefi için ter döküyor.

Evli ve 2 çocuk annesi 44 yaşındaki Seçkin, Tokyo'daki oyunlarda babasının vefat haberini almasına rağmen metanetini koruyarak 4'üncü olmayı başardı.

Başarılı sporcu, daha sonra yer aldığı organizasyonlarda elde ettiği derecelerle genel sıralamada dünya üçüncülüğüne yükselerek Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na katılmayı garantiledi.

2022'de Uluslararası Para Badminton Bahreyn Turnuvası'nda bronz madalya alan Emine Seçkin, Tokyo'daki Para Badminton Dünya Şampiyonası'nda hem teklerde hem de çiftlerde ikinci oldu.

Geçen yıl Kanada'da 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na kota puanı veren turnuvada iki altın madalya kazanan Emine Seçkin, Hollanda'da yapılan Avrupa Para Oyunları müsabakalarında ise tek kadınlarda finalde karşılaştığı rakibini yenerek 5. kez şampiyonluğu elde etti.

Kendisi gibi engelli olan ve tekerlekli sandalye basketbolu oynayan eşine özenerek 2010'da başladığı badmintonu severek yapan Emine Seçkin, AA muhabirine, başlarda çok zorlandığı anlar ve hiç derece yapamadığı dönemler olmasına rağmen bu spordan vazgeçmediğini söyledi.

Her zaman başarılı bir sporcu olacağına inandığını aktaran Seçkin, "Para badminton ilk defa Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda yer almıştı. Ben de o oyunlarda ilk kez ülkemi temsil etme şansı buldum ve 4'üncü oldum. Tokyo 2020 benim için badmintona yeni bir başlangıçtı." diye konuştu.

"Tokyo 2020'den sonra hedefim Paris 2024'tü"

Emine Seçkin, ailesi ve antrenörünün desteğiyle bu spor dalında başarılı olacağını düşünerek yoluna devam ettiğini anlattı.

Vefat eden babasının, "hep ülkeni temsil et" dediğini, bunun için de çok çalıştığını vurgulayan Seçkin, "Tokyo 2020'den sonra hedefim Paris 2024'tü. Bu zaman zarfında çeşitli turnuvalar ve müsabakalara katılarak birçok başarı elde ettim, kendimi hep hazır tuttum. Kazanmış olduğum başarılar beni Paris 2024'e taşıdı." ifadelerini kullandı.

Emine Seçkin, Tokyo 2020'de tecrübe kazandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Tüm yarışmacıları tanıyorum. Onlar da beni tanıyor. Tabii burada çalışma ve plan program çok önemli. Tokyo 2020'yi dördüncülükle kapattım ama Paris 2024'ü altın madalyayla kapatmak istiyorum. Devletimin sunmuş olduğu imkanlar, yapılan fedakarlıklar ve verilen emeklerin boşa çıkmaması için elimden gelenin en iyisini yapacağıma inanıyorum. İnşallah sonu güzel bitsin, bayrağımızı göndere çektirmek nasip olsun."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Emine Seçkin, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya hedefliyor - Son Dakika

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