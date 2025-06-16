Emirhan Akçakoca Avrupa Şampiyonası'na Hazırlanıyor - Son Dakika
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Spor

Emirhan Akçakoca Avrupa Şampiyonası'na Hazırlanıyor

Emirhan Akçakoca Avrupa Şampiyonası\'na Hazırlanıyor
16.06.2025 11:50
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Down sendromlu milli sporcu Emirhan Akçakoca, Çekya'da altın madalya hedefiyle antrenman yapıyor.

Atletizmde dünya ve Avrupa şampiyonluğu bulunan down sendromlu milli sporcu Emirhan Akçakoca, Çekya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda ikinci kez altın madalya kazanmak için antrenmanlarını sürdürüyor.

Tekirdağ'da 7 yıl önce başladığı atletizmde kendini geliştirip katıldığı ulusal ve uluslararası organizasyonlarda 48 madalya kazanan 18 yaşındaki özel sporcu Emirhan Akçakoca, başarılarıyla dikkati çekiyor.

Emirhan Akçakoca, 2023 yılında Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası'nda 100 metre, uzun atlama ve gülle atmadan oluşan triatlonda 2 bin 298 puanla kendisine ait dünya rekorunu 2 bin 320 puanlık derecesiyle kırdı ve altın madalyanın sahibi oldu.

Milli atlet, 29 Haziran-6 Temmuz'da Çekya'da düzenlenecek 2025 Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Emirhan, 100 metre, 200 metre ve uzun atlamada yarışacak.

Ülkesini en iyi şekilde temsil etmek için haftada 5 gün sabah akşam çift antrenman yapan Emirhan Akçakoca, derecelerine yenilerini eklemek istiyor.

"Ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek bayrağımızı dalgalandıracağım"

Emirhan Akçakoca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başarılarıyla adından söz ettirmekten mutlu olduğunu söyledi.

Her zaman kürsüde yer almak için mücadele verdiğini ifade eden Emirhan, "Şampiyona için çalışmalarım çok iyi gidiyor. Hedefim Avrupa şampiyonluğu. Şampiyona için çok heyecanlıyım. İkinci kez Avrupa Şampiyonası'na katılacağım. Hedefim yine Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya almak. Ülkemizi, şehrimizi en iyi şekilde temsil ederek bayrağımızı dalgalandıracağım." dedi.

Emirhan Akçakoca, bir şeyleri başarmanın kendisini çok mutlu ettiğini aktararak, daha güzel başarılara imza atarak özel çocuklara rol model olmak istediğini dile getirdi.

"Organizasyonlarda şampiyonluk kürsüsüne çıkmak güzel"

Şampiyon bir sporcu olmanın gurur verici olduğunu belirten Emirhan, "Organizasyonlarda şampiyonluk kürsüsüne çıkmak güzel. Türkiye'yi temsil ediyorum oralarda. Şampiyonalardan dönünce burada beni çok iyi karşılıyorlar. Ben de her zaman en iyi şekilde çalışarak, günde çift antrenman yaparak Avrupa Şampiyonası için hazırlık yapıyorum." ifadelerini kullandı.

Antrenör Bayram Kırboğa ise Emirhan'ın çok azimli bir sporcu olduğunu söyledi.

Emirhan ile çalışmanın çok keyifli olduğunu dile getiren Kırboğa, "Emirhan her zaman neşeli, keyifli. Böyle çocuklarla çalışınca biz de antrenmanlardan daha çok keyif alıyoruz, daha çok verim alıyoruz. Önümüzde önemli bir Avrupa Şampiyonası var. Tamamen oraya konsantre olduk ve hazırlıklarımızı o yönde sürdürüyoruz. Diğer başarılarının üstüne koyarak devam etmeye çalışıyoruz. Yaptığımız çalışmalarla Avrupa'da güzel başarılar almaya çalışacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Emirhan Akçakoca Avrupa Şampiyonası'na Hazırlanıyor - Son Dakika

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