Bahreyn'in Manama kentinde düzenlenen Dünya Okullar Arası Gymnasiade Yaz Okulları Tenis Şampiyonası'na katılan Darıcalı milli sporcu Emirhan Bulut dünya 3'üncüsü oldu.
Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) tarafından 23-31 Ekim tarihleri arasında Bahreyn'in Manama şehrinde düzenlenen Dünya Okullar Arası Gymnasiade Yaz Okulları Tenis Şampiyonası'nda, Darıcalı milli sporcu Emirhan Bulut, tekler kategorisinde bronz madalya kazanarak dünya 3'üncüsü oldu. - KOCAELİ
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