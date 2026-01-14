Emirhan İlkhan, Roma\'yı 90\'da yıktı: Torino çeyrek finalde

İtalya Kupası Son 16 Turu'nda Roma ile Torino, Olimpico'da karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadeleyi Torino 3-2'lik skorla kazandı ve adını bir üst tura yazdırdı.
Torino, 35. dakikada Che Adams'ın golüyle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı. Roma ise ikinci yarının başında hızlı yanıt verdi.
Roma, 46. dakikada Mario Hermoso'nun golüyle skoru 1-1'e getirdi. Ancak Torino, 52. dakikada bir kez daha Che Adams'la ağları havalandırarak 2-1 öne geçti.
Karşılaşmada tempo düşmezken, oyuna son bölümde dahil olan 16 yaşındaki Antonio Arena'nın golüyle Roma yeniden umutlandı. Arena'nın kaydettiği gol, skoru 2-2'ye taşıdı.
Maçın kader anı 90. dakikada yaşandı. Milli futbolcumuz Emirhan İlkhan, son dakikada sahneye çıktı ve attığı golle Torino'ya 3-2'lik galibiyeti getirdi. Torino bu golle çeyrek finale yükseldi.
Roma'yı eleyerek adını çeyrek finale yazdıran Torino, bir sonraki turda Inter ile eşleşti.
