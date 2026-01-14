Emirhan İlkhan, Roma'yı 90'da yıktı: Torino çeyrek finalde - Son Dakika
Emirhan İlkhan, Roma'yı 90'da yıktı: Torino çeyrek finalde

14.01.2026 08:02
İtalya Kupası'nda Torino, Roma'ya deplasmanda 3-2 üstünlük sağladı. Maçın kahramanı milli futbolcu Emirhan İlkhan oldu. İlkhan'ın 90. dakikada attığı gol, Torino'nun çeyrek finale yükselmesini sağladı. Torino'nun çeyrek finaldeki rakibi ise Inter oldu.

İtalya Kupası Son 16 Turu'nda Roma ile Torino, Olimpico'da karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadeleyi Torino 3-2'lik skorla kazandı ve adını bir üst tura yazdırdı.

İLK YARIDA ADAMS SAHNEDE

Torino, 35. dakikada Che Adams'ın golüyle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı. Roma ise ikinci yarının başında hızlı yanıt verdi.

ROMA GERİ DÖNDÜ, TORINO YENİDEN ÖNE GEÇTİ

Roma, 46. dakikada Mario Hermoso'nun golüyle skoru 1-1'e getirdi. Ancak Torino, 52. dakikada bir kez daha Che Adams'la ağları havalandırarak 2-1 öne geçti.

GENÇ ARENA'DAN DENGE GOLÜ

Karşılaşmada tempo düşmezken, oyuna son bölümde dahil olan 16 yaşındaki Antonio Arena'nın golüyle Roma yeniden umutlandı. Arena'nın kaydettiği gol, skoru 2-2'ye taşıdı.

SON SÖZ EMİRHAN İLKHAN'DAN

Maçın kader anı 90. dakikada yaşandı. Milli futbolcumuz Emirhan İlkhan, son dakikada sahneye çıktı ve attığı golle Torino'ya 3-2'lik galibiyeti getirdi. Torino bu golle çeyrek finale yükseldi.

ÇEYREK FİNALDE RAKİP INTER

Roma'yı eleyerek adını çeyrek finale yazdıran Torino, bir sonraki turda Inter ile eşleşti.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Güler'e ''Mourinho'' şoku
İnşaat vini trenin üzerine devrildi 22 kişi öldü, onlarca yaralı var
Trump'a soğuk duş Kendisine "Pedofili koruyucusu" diyen işçiye verdiği yanıta bakın
İran'daki protestolarda ölenlerin sayısı 2 bin 550'ye yükseldi
ABD'li komutandan Halep mesajı Tarafını açıkça ilan etti
Körfez ülkelerinden İran hamlesi Trump'ı açık açık uyardılar
