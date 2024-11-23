Salon: Başakşehir
Hakemler: Ali Serkan Emlek, Burak Durmuş, Hakkı Ünver
Emlak Konut: Thomas 27, Macaulay 16, Parks 6, Sehernaz Çidal 16, Ndour-Fall 14, Gamze Takmaz, İnci Güçlü, Berfin Sertoğlu 2
BOTAŞ: Dantas 26, Allen 21, Gülşah Duman Bıçakçı 8, Cave 16, Işık Su Güven, Büşra Akbaş 2, Melike Yalçınkaya, Rana Uçar 2, Buket Ünal
1. periyot: 22-18
Devre: 33-39
3. periyot: 54-53
4. periyot: 66-66
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Emlak Konut, uzatmalara giden karşılaşmada sahasında BOTAŞ'ı 81-75 yendi.
Son Dakika › Spor › Emlak Konut, BOTAŞ'ı Uzatmada Geçti - Son Dakika
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