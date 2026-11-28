Emlak Konut, Melikgazi Kayseri Basketbol'u 9. haftada 91-77 mağlup ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Emlak Konut, konuk ettiği Melikgazi Kayseri Basketbol'u 91-77 yendi. Emlak Konut sahadan galibiyetle ayrılırken Melikgazi Kayseri Basketbol 77 sayıda kaldı.
Salon: Başakşehir Spor Kompleksi
Hakemler: Yiğit Gönültaş, Hande Öztürk, Kadir Giray Esen
Emlak Konut: Asya Ülker 5, Melek Uzunoğlu, Bulgak 16, Lelik 22, Mavunga 20, Ceren Akpınar 16, Eda Balkan 3, Nimet Çalışkan 3, Penna 6
Melikgazi Kayseri Basketbol: Gamze Takmaz, Fair 20, Pelin Gülçelik 8, Jones 28, Mompremier 18, Merve Uygül, Elif Emirtekin, İnci Güçlü 2, Kaur, Bengisu Alper 1, Feray Dalkılıç
1. Periyot: 27-18
Devre: 48-40
3. Periyot: 79-60
Beş faulle çıkan oyuncu: 34.29 Penna (Emlak Konut)
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Emlak Konut, konuk ettiği Melikgazi Kayseri Basketbol'u 91-77 yendi.
Kaynak: AA
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