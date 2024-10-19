Salon: M. Sait Zarifoğlu
Hakemler: Alper Özgök, Kadir Giray Esen, Gündoğan Ali Balaban
OGM Ormanspor: Sutton 17, Zeynep Şevval Gül 3, Sissoko 14, Aokuso 11, Berger 15, Manolya Kurtulmuş 14, Duygu Özen 3, İdil Türk, Esra Ural Topuz
Emlak Konut: Thomas 19, Sehernaz Çidal 12, Macaulay 15, Parks 17, Gueye 30, Gamze Takmaz, İnci Güçlü, Berfin Sertoğlu
1. Periyot: 17-26
Devre: 36-40
3. Periyot: 52-61
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Emlak Konut, deplasmanda OGM Ormanspor'u 93-77 yendi.
Son Dakika › Spor › Emlak Konut, Ormanspor'u Yendi - Son Dakika
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