Emniyet Genel Müdürü TFF Başkanı'nı Ziyaret Etti

Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmede, gündeme dair konularla ilgili fikir alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Ziyaretin sonunda TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Mahmut Demirtaş'a üzerinde isminin yazılı olduğu ve imzalı A Milli Takım forması takdim etti.

Öte yandan Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Daire Başkanı Emrullah Gölcük de bugün Hacıosmanoğlu'na bir ziyaret gerçekleştirdi.