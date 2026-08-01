Emniyet Müdürü\'nden Erzurumspor\'a Destek Ziyareti

Erzurum İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Erzurumspor Futbol Kulübü'nü ziyaret ederek, yeni sezon öncesi teknik heyet ve futbolculara başarı dileklerinde bulundu.

Erzurum İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, şehrin futboldaki temsilcisi Erzurumspor FK'ya moral ziyaretinde bulundu. Kulüp tesislerinde gerçekleşen ziyarette Emniyet Müdürü Karaburun; Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, Teknik Direktör Serkan Özbalta, Takım Kaptanı Mustafa Yumlu ve futbolcularla bir araya geldi.

Başkan Ahmet Dal ile birlikte mavi-beyazlı ekibin antrenmanını saha kenarından takip eden Karaburun, oyuncularla yakından ilgilenerek yeni sezon öncesi başarılar diledi.

Ziyaretin ardından Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, misafirperverliklerinden dolayı Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal'a, kulüp yönetimine, teknik direktör Serkan Özbalta'ya, takım kaptanı Mustafa Yumlu'ya ve tüm futbolculara teşekkür edilerek, "Erzurum Emniyet Müdürlüğü olarak şehrimizin takımı Erzurumspor FK'ya Süper Lig yolunda başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.