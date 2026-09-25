Emrah Yaşar Sofya'da altın madalya kazandı, gözünü olimpiyat şampiyonluğuna dikti

Bulgaristan'da düzenlenen 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Emrah Yaşar, gözünü olimpiyat şampiyonluğuna çevirdi.

Başkent Sofya'daki organizasyonda Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu ve milli boksör Emrah Yaşar, açıklamalarda bulundu.

Turnuvaya inanarak geldiğini vurgulayan Emrah, mutluluğunu dile getirerek "Hani derler ya, 'Zafer inananlarındır', kesinlikle öyle. Maça çıkmadan önce rakiplerimizin hepsi bizden daha tecrübeli, daha çok derecesi var. Ama şükür, elhamdülillah. Biz inandık, 2 yıldır çalışıyoruz. Burada da sonucunu aldık, Allah'ın izniyle. Burada erkekler olarak iki bronz, bir altın 3 madalya aldık. Türk erkek boksunda tarihi bir başarı. Bu da Sayın Başkan'ın boksörlere yaptığı yatırımın belirtisi. Sonuçlarını topluyoruz. Allah'ın izniyle hedefimiz daha büyük başarılar, olimpiyatlar. Söz veriyoruz, Allah'ın izniyle aynı başarıyı olimpiyatlarda da elde edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Erkekler ağır sıklette tarihi bir başarı yakalayan Emrah Yaşar, "Çok güzel bir duygu. Çok mutluyum. Ülkeme, halkıma ve Urfa'ma çok teşekkür ediyorum. Biz dualarla dövüşen sporcularız. Çalışıyoruz ama yumruk yuvarlaktır, nereden geldiği belli olmaz. İman gücüyle ayaktayız. Bunun yanında kulübüm Fenerbahçe'ye de çok teşekkür ederim. Bize yardımlarını esirgemiyor. Milli takım antrenörüme, beni yetiştiren hocama çok teşekkür ederim, ellerinden öperim." diye konuştu.

"Emrah'tan dünyada ve olimpiyatta madalya bekliyoruz"

Başkan adayıyken en büyük projesinin erkek boksunu geliştirmek olduğunu dile getiren Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, şunları kaydetti:

"En büyük projem erkek boksunu diri tutup o kaybolan yıllarımızı yerine getirmekti. Yönetim kurulumla beraber çok güzel çalışmalar yaptık. Şimdi de bunun semeresini gördük. Şükürler olsun Emrah Yaşar Urfa'dan kalktı geldi, Avrupa şampiyonu oldu. Bu tarihte bir ilk, yıllardır olmayan bir şey. Bu bizim için çok değerliydi. İnşallah artık Emrah'tan dünyada ve olimpiyatta madalya bekliyoruz. Orada da şampiyonluklar diliyorum kendisine. Çok başarılı bir sporcu, çok efendi bir delikanlı. Yolu açık olsun. Ömrü, bahtı açık olsun. İnşallah ülkesine çok büyük madalyalar daha kazandırır."

Kadınların takım halinde şampiyonluğuna da değinen Hekimoğlu, "Dünyanın en iyi kadın takımı bizde. Bunu burada gösterdiler. Burada bir dönem Ruslar yoktu. Şimdi geri döndüler. Ama biz burada kalitemizi ispat ettik ve kadınlarda Avrupa şampiyonu olduk. Takım halinde ise Avrupa ikincisi olduk. Çok büyük bir başarı. Ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Özellikle erkeklerin mücadelesiyle beraber bu ikincilik geldi. Bazı maçlarımızda hakkımız da yendi. Ona çok üzgünüz. Canımız sağ olsun, daha çok çalışmamız lazım. Eksiklerimizi gördük. İnşallah Kazakistan'daki Dünya Şampiyonası'na daha iyi hazırlanıp, çocuklarımıza daha fazla kamp imkanı verip orada da başaracağız. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Bakanımıza ve her gün burada bizim yanımızda olan Bakan Yardımcımız Hamza Yerlikaya'ya çok teşekkür ediyorum." diyerek sözlerini tamamladı.