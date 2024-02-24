Emre Belözoğlu, Kayserispor mağlubiyetinin ardından açıklama yaptı - Son Dakika
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Emre Belözoğlu, Kayserispor mağlubiyetinin ardından açıklama yaptı

Emre Belözoğlu, Kayserispor mağlubiyetinin ardından açıklama yaptı

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Kayserispor mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, 'Akşam başkanla konuşup, gereğini yapacağım' dedi. Ankaragücü taraftarı ve camiasının bu mağlubiyeti hak etmediğini belirten Belözoğlu, başkanıyla görüşerek gerekli adımları atacağını ifade etti.

24.02.2024 16:38  Güncelleme: 16:40
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MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Kayserispor mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Akşam başkanla konuşup, gereğini yapacağım" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında MKE Ankaragücü deplasmanda karşılaştığı Kayserispor'a 3-2 mağlup oldu. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, "Ankaragücü taraftarı da, camiası da bunu hak etmiyor. Bugün onlara yaşattığımızı hak etmiyor. Başkanımla konuşup, bu akşam gereğini yapacağım" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Emre Belözoğlu, Kayserispor mağlubiyetinin ardından açıklama yaptı - Son Dakika

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