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Emre Belözoğlu: 'Sahanın içinde intikam almaya çalışan hakemlerle bizim işimiz kolay değil' - Son Dakika
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Emre Belözoğlu: 'Sahanın içinde intikam almaya çalışan hakemlerle bizim işimiz kolay değil'

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Trabzonspor maçının ardından yaptığı açıklamada, 'Sahanın içinde intikam almaya çalışan hakemlerle bizim işimiz kolay değil gibi gözüküyor' dedi. Belözoğlu, oyuncularının maksimumunu verdiğini ancak Ankaragücü'nün kaliteye ihtiyaç duyduğunu belirtti. Ayrıca, federasyonundan hakemine kadar herkesle mücadele edeceklerini vurguladı.

Emre Belözoğlu: \'Sahanın içinde intikam almaya çalışan hakemlerle bizim işimiz kolay değil\'
06.01.2024 - 22:46,
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- Emre Belözoğlu: "Sahanın içinde intikam almaya çalışan hakemlerle bizim işimiz kolay değil"

ANKARA - MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Trabzonspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Sahanın içinde intikam almaya çalışan hakemlerle bizim işimiz kolay değil gibi gözüküyor" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında ağırladığı Trabzonspor'a 1-0 mağlup oldu. MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Belözoğlu, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmede bulundu.

"Oyuncular, kendi seviyelerince maksimumunu yapıyorlar"

Belözoğlu, burada yaptığı konuşmada, karşılaşmayı kaybettikleri için üzgün olduğunu belirterek, "Burada iki tane birbirine benzer oyun planı ile çıkmış takımın maçında top bize geçtiğinde yaptığımız basit hatalar yaptık. Karşımızdaki takımın kalitesi belli. Bizden daha kaliteli bir takım. Biz hata yaptık onlar sonuçlandırdı, onlar hata yaptı biz sonuçlandıramadık. Açıkçası üzgünüm. Oyuncular, kendi seviyelerince maksimumunu yapıyorlar. Herkes elinden gelen her şeyi yapıyor. Ama olmuyor. Bunu da söylememiz gerekiyor. Yapmamız gereken en azından biraz daha oyunun ritmini hızlandırabilecek, saha içinde ikinci ve üçüncü bölgede daha etkili, doğru tercihleri yapabilen bir oyun sergilememiz gerekiyor. Bunu yapabilirsek bu maç da dahil olmak üzere her maçı kazanabilirdik. Son beş maçta görünün o ki bu kadar basit hatalar olmamalı. Pozisyon verme konusunda sıkıntımız yok ama üretkenlik konusunda sıkıntımız var gibi görünüyor. Oyuncular bence kendi seviyelerince maksimumunu yapıyorlar. Kaybettiğimiz için üzgünüm" diye konuştu.

"Sahanın içinde intikam almaya çalışan hakemlerle bizim işimiz kolay değil"

Ligin geri kalanının Ankaragücü için zorlu geçeceğini savunan Belözoğlu, "Sahanın içinde intikam almaya çalışan hakemlerle bizim işimiz kolay değil gibi gözüküyor. O yüzden takımımızı güçlendirmemiz gerekiyor. Herkesle mücadele edebilecek bilgimizin de yeteneğimizin de olduğunu düşünüyorum. Doğru bir transfer politikası ile herkesle mücadele edebiliriz" dedi.

"Federasyonundan hakemine kadar biz herkesle mücadelemizi veririz saha içinde"

Oyuncularının kapasitelerinin maksimumunu verdiğini gördüğüne vurgu yapan Belözoğlu, "Ama Ankaragücü'ne karşı oluşturulan bu düzenle mücadele etmek için de kaliteye ihtiyacımız var. Benim işim geldiğimde kolay değildi. Şimdi birazcık daha zorlaştı. Bunu söylerken kimse alınmasın. Federasyonundan hakemine kadar biz herkesle mücadelemizi veririz saha içinde. Onlar da mücadeleye girmemesi gereken taraf aslında. Burada bir yanlış varsa, cezası varsa, bence fazlasıyla verilmiş durumda. Ama bunun devam etmemesi lazım. O zaman herkes kendi sinir uçlarıyla oynar. Herkesin dayanabileceği bir sınırı var. Biz iki tane gol attık, ikisinin de VAR ile alakası yok. Burası hesap kesilecek yer değil. Burası bizim de ekmeğimizin peşinde olduğumuz yer" değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: İHA
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