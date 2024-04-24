MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu: Sosyal medya lağım çukuru - Son Dakika
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MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu: Sosyal medya lağım çukuru

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, sosyal medyanın gerçek olmadığını ve bir lağım çukuru olduğunu söyledi. Belözoğlu, Beşiktaş ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final maçında takımının performansından gurur duyduğunu belirtti ve ligde sıkıntı yaşamayacaklarını düşündüğünü ifade etti. Ayrıca, sakatlanan Morutan hakkında endişeli olduğunu dile getiren Belözoğlu, sosyal medyanın kendisi için hiçbir anlamı olmadığını vurguladı.

24.04.2024 00:44  Güncelleme: 01:11
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MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, "Sosyal medyanın benim için hiçbir anlamı yok. Gerçek olduğunu düşünmüyorum. Hiçbir karşılığı olmadan bir lağım çukuru olduğunu düşünüyorum" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında MKE Ankaragücü, konuk ettiği Beşiktaş ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın mensuplarına açıklamalarda bulunan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, bütün futbolcuları ile gurur duyduğunu belirterek, "Bugün Beşiktaş'a net bir üstünlük kuran oyuncu grubum vardı. İnşallah finale çıkan takım oluruz. Bu takımın çok daha iyi yerleri hak ettiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Üzgün olduğu tarafları açıklayan Belözoğlu, sezon genelini değerlendirerek, "Skorlar gelmedi. Çok fazla beraberlik var. Ama yine de oyuncu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Bu takımın ligde sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum"

Sarı-lacivertlilerin teknik patronu, skor üretemediklerinden dolayı üzgün olduklarını kaydederek, şunları söyledi:

"Lige hemen döneceğiz. Ligde de kendimizi sağlam pozisyona alacak skorlara ihtiyacımız var. Bu takımın sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Taraftarlarımıza, oyuncularıma teşekkür ederim. Skor gelmedi ama oyun anlamında çok yüksek bir dominasyon vardı."

"İnşallah Morutan'ın büyük bir sakatlığı yoktur"

Maçta sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Morutan ile ilgili konuşan Belözoğlu, "İnşallah Morutan'ın büyük bir sakatlığı yoktur. Tendonda bir kopma varsa o zaman altı ayı bulur. Ümit ediyorum öyle bir haber almayız. Böyle bir şey inşallah yaşamaz. Ama yaşarsa da çok iyi dönebilecek karaktere sahip bir oyuncu" dedi.

"Sosyal medya lağım çukuru"

Bir basın mensubunun, 'MKE Ankaragücü futbolcularının sosyal medyada eleştirildiğini' söylemesi üzerine, Belözoğlu, şu ifadelere yer verdi:

"Sosyal medyanın benim için hiçbir anlamı yok. Gerçek olduğunu düşünmüyorum. Hiçbir karşılığı olmadan bir lağım çukuru olduğunu düşünüyorum sosyal medyanın. Alex bugün elinden geleni yapmaya çalıştı. Ben bir oyuncu transfer ederken, ondan bir performans bekleyerek ediyorum. Bugün performansında eleştirilecek bir şey bulamıyorum. Benim adıma sosyal medyanın hiçbir karşılığı yok. Bizim ailemize küfür edecekler, biz şikayetçi olduğumuzda bize yalvaracaklar yok öyle bir dünya. Bu ülkede, bu düzelmedikten sonra benim oyuncum ve ben mücadele etmek zorundayız. Sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğiz." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu: Sosyal medya lağım çukuru - Son Dakika

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SON DAKİKA: MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu: Sosyal medya lağım çukuru - Son Dakika
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