Emre Belözoğlu, Trabzonspor maçı sonrası özür diledi - Son Dakika
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Emre Belözoğlu, Trabzonspor maçı sonrası özür diledi

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Trabzonspor maçının ardından camiaya yaşattığı acı için özür dilediğini söyledi. Küme düşen takımın teknik direktörü, Ankaragücü'nün daha iyi günleri hak ettiğini belirtti ve yaşadığı acı tecrübenin kalbinde hiçbir zaman hissetmeyeceği bir duygu olduğunu ifade etti. Belözoğlu, istifasıyla ilgili olarak ise henüz bir karar vermediğini ve ayrılığın her zaman yakışır bir şekilde olması gerektiğini söyledi.

26.05.2024 21:52
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MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Trabzonspor maçının ardından bu acıyı bu camiaya yaşattığım için herkesten özür dilediğini söyledi.

Trendyol Süper Lig'de deplasmanda Trabzonspor'a 4-2 mağlup olarak küme düşen MKE Ankaragücü'nün Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, "Bunu Ankaragücü camiasına yaşatan birisi olmam itibarıyla, sorumluluğu almam gereken en önemli kişilerden biri olmam itibarıyla Ankaragücü çok daha güzel günleri hak ediyor. Hayatımın en büyük acı tecrübesini yaşadım. Hiçbir zaman kalbimin hiçbir yerinde his etmeyeceğim bir duyguydu bu. Ömrümün sonuna kadar da Ankaragücü'ne bunu yaşatan kişilerden birisi olarak kendimi hiçbir zaman affetmeyeceğim. Çok üzgünüm. Herkes hakkını helal etsin, benden yana helal olsun. Bugün gelinen noktada söylenecek sadece bunlar olduğunu düşünüyorum" dedi.

Emre Belözoğlu, istifası ile ilgili olarak ise "Ben İsmail Başkan ve Yusuf Bey'le görüşüp en kısa zamanda bir karar veririm. Bunu da ilk siz öğrenirsiniz. Kimseyle görüşmedim. İyi günler, kötü günler oldu bir ayrılık olacaksa da ben hep yakışır halde olması gerektiğini düşünüyorum. Çok sıcak bugün değil. Ama söylemem gerekenler olduğunu düşünüyorum. Hiç kimseyi kırmak değil. Buraya gelirken çok büyük hayallerle ve hedeflerle geldim. Herkesten çok özür diliyorum. Affına sığınıyorum. Bunu bu camiaya yaşatan biri olarak bunun vicdanıyla yaşayacağımı samimiyetle söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

MKE Ankaragücü'nün Trabzonspor'a yenilerek ligden düşmediğini belirten Belözoğlu, "Sahanın içinde ne MKE Ankaragücü'nün ne de Trabzonspor'un birbirine ihtiyacı var. Futbol müsabakası, Abdullah Avcı, benim hocam Trabzonspor'un başarısı için her şeyi yapacak. Ben de Ankaragücü'nün başarısı için inanın her şeyi yaptım. Futbol bu Ankaragücü, Trabzonspor'a yenildiği için küme düşmedi. Bu acıyı içimde yaşayacağımı samimiyetle söyleyebilirim. Burada çalışmak, çok büyük bir şerefti, bu acı tecrübeyi yaşamak da bana nasipmiş. Gerçekten başımıza gelecek diye düşünmezdik" dedi - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Emre Belözoğlu, Trabzonspor maçı sonrası özür diledi - Son Dakika

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