Medipol Başakşehir-Trabzonspor maçının ardından - Son Dakika
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Medipol Başakşehir-Trabzonspor maçının ardından

22.05.2022 19:13
Medipol Başakşehir-Trabzonspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında konuk ettiği Trabzonspor'u 3-1 yenen Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Emre Belözoğlu, Avrupa kupalarına katılmayı hak ettiklerini söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında konuk ettiği Trabzonspor'u 3-1 yenen Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Emre Belözoğlu, Avrupa kupalarına katılmayı hak ettiklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Belözoğlu, sözlerine THY Avrupa Ligi'nde şampiyon olan Anadolu Efes'i tebrik ederek başladı.

Trabzonspor'u da şampiyonluğundan dolayı kutlayan Emre Belözoğlu, "Temmuz ayından itibaren pro lisansımı alacağım için çok konuşamadım. Ligin en iyi takımına karşı oynadık. Bu sene şampiyon olmayı oyunlarıyla ve performanslarıyla hak ettiler. Trabzonsporlu kardeşlerimi ve Abdullah (Avcı) Hoca'yı tebrik ediyorum. Bizim için önemli bir maçtı. Çok daha önce Avrupa'yı garantilemiş şekilde bu maça çıkmamız gerekiyordu. Hem oyun organizasyonu hem de oyuncu kalitesi takımımızda mevcuttu. Hak ettiğimiz bir sonuç oldu. Hem bugün hem de genel anlamda hak ettik." ifadelerini kullandı.

Göreve geldiklerinden bu yana 59 puan topladıklarını hatırlatan Belözoğlu, şöyle konuştu:

"Bizden fazla puan toplayan, 65 puanla Trabzonspor oldu. Göreve geldiğimizden bu yana en fazla puan toplayan ikinci takımız. Daha fazlasını toplayabilirdik. 59 puan bizim kalitemizin altında kalsa da kimse oyuncu grubuna başarısız diyemez. Benim kariyerimde ilk kez uzun süreli bir teknik adamlık serüveni oldu. Oyuncu grubuna teşekkür ediyorum. Böyle bir ekip ve takımla çalışmak gurur vericiydi. Bütün ekibime de tek tek teşekkür ediyorum. İyi bir ekibimiz vardı ve bunun karşılığını oynatmak istediğimiz oyun anlamında takıma verdik. Futbolcu arkadaşlarımız da buna karşılık ellerinden geleni yaptılar. Bizim için iyi bir sezon oldu. İyi bir başlangıç yapmıştık, sonunu da iyi getirdik ve mutluyuz."

"Kulübümüzün genlerinde Avrupa'da olmak mevcut." diyen Emre Belözoğlu, "Hemen hemen her sene şampiyonluğa oynayan bir kulübüz. Sadece geçen sene 12. bitirdik. Ondan önce hep ilk 5'teydik. Son 5-6 seneye baktığınızda da Avrupa'da en çok puan toplayan takımlardan birisiyiz. Yine aynısını yaparak Avrupa'da ülkemizi temsil etmek ve onlarla beraber yarışacak güçte olduğumuzu gösterip meydan okumak istiyoruz. Yapacağımız transferlerle daha da güçleneceğimizi düşünüyorum. İnşallah iyi olacak diye ümit ediyorum." şeklinde konuştu.

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Başakşehir-Trabzonspor maçının ardından - Trabzonspor Teknik Direktörü Avcı Başakşehir-Trabzonspor maçının ardından - Trabzonspor Teknik Direktörü Avcı
Kaynak: AA

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