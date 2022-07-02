Emre Mor, Fenerbahçe'de - Son Dakika
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Emre Mor, Fenerbahçe'de

02.07.2022 15:04
Emre Mor, Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, 24 yaşındaki futbolcu Emre Mor ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Fenerbahçe, 24 yaşındaki futbolcu Emre Mor ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Yeni sezon için transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ten Emre Mor'u transfer etti. Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Emre Mor'u kadrosuna kattı. 24 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandı. Emre Mor'a 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz" denildi. - İSTANBUL

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Emre Mor, resmen Fenerbahçe'de Emre Mor, resmen Fenerbahçe'de Son dakika haber: Fenerbahçe, Emre Mor'un transferi için Fatih Karagümrük Kulübü ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu. Son dakika haber: Fenerbahçe, Emre Mor'un transferi için Fatih Karagümrük Kulübü ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.
Kaynak: İHA

Fatih Karagümrük, Fenerbahçe, Emre Mor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Emre Mor, Fenerbahçe'de - Son Dakika

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