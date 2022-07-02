Emre Mor, Fenerbahçe'de

Yeni sezon için transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Fatih Karagümrük 'ten Emre Mor'u transfer etti. Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Emre Mor'u kadrosuna kattı. 24 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandı. Emre Mor'a 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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