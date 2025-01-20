Emre Onuş: Avrupa Hedefim Madalyayla Dönmek

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Yüzmede 6 Türkiye şampiyonluğu ve farklı kategorilerde toplam 90 madalyası bulunan Emre Onuş, milli takım formasıyla ülkesini uluslararası müsabakalarda temsil etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Rahatsızlığından dolayı yüzmeye başlayan ağabeyinin yanında havuza gidip gelirken yüzmeye ilgi duyan sonra Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün havuzunda antrenörlerin desteğiyle yüzmeyi öğrenen Onuş, Tekirdağ'da düzenlenen yarışmalara ve Türkiye şampiyonalarına katıldı.

Yüzmede, Orta Avrupa ülkelerinin katıldığı organizasyonda üçüncülüğü ve 6 Türkiye şampiyonluğu, ikincilik, üçüncülükleri bulunan Onuş, derecelerine yenilerini eklemek için çalışıyor.

Yüzmede, 65'i altın 90 madalyası bulunan sporcu, Nisan ayındaki milli takım seçmelerinde başarılı olup Temmuz ayında düzenlenecek Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda derece elde etmek istiyor.

Emre Onuş, AA muhabirine, her zaman kürsüde olmak istediğini söyledi.

Yarışlardan her zaman madalyayla döndüğünü, toplamda 90 madalya kazandığını anlatan Onuş, hedefinin Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonasında derece elde etmek olduğunu vurguladı.

2025 yılına çok daha güçlü ve çok daha iyi başladıklarını ifade eden Onuş, "Bu yıl olimpik havuzumuz açıldı. Antrenmanlarımız, çalışmalarımız daha iyi geçiyor. 2025 yılına çok daha güçlü, çok daha iyi başladık. Yarışların sonunda kürsüde olmak her zaman çok gurur verici. Hedefim Avrupa gençlerde ilk üçte yer alarak ülkemizi en iyi şekilde temsil iletmek istiyorum." dedi.

Yüzme antrenörü Sinan Saygı da Onuş'un her zaman kendilerini gururlandırdığını söyledi.

Saygı, "Emre katıldığı yarışlardan madalyasız dönmüyor. Her zaman hırslı ve mücadeleyi seven bir sporcu. Bu sene yine sıkı şekilde çalışmalarını sürdürüyor. İlk önce milli takıma seçilip ardından Avrupa şampiyonasında ülkemizi temsil etmesini bekliyoruz. Oradan da dereceyle dönerse madalyalarına yenisini eklemiş olacak. Heyecanla çalışmalarına devam ediyor." diye konuştu.