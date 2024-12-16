Emre Sakçı Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası\'nda Gümüş Madalya Kazandı

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MİLLİ yüzücü Emre Sakçı Macaristan 'ın Budapeşte şehrinde düzenlenen Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda, erkekler 50 metre kurbağalamada 25.56'lık derecesiyle gümüş madalya kazandı.

Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası, 10-15 Aralık tarihleri arasında Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlendi. Milli yüzücü Emre Sakçı, erkekler 50 metre kurbağalamada gümüş madalyanın sahibi oldu. Öte yandan Kuzey Tunçelli ise erkekler 1500 metre serbest stilde bronz madalya alma başarısı gösterdi. Milliler, şampiyonayı 1 gümüş, 1 bronz madalya ile tememladı

BAKAN BAK'TAN TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Macaristan'da düzenlenen Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda erkekler 50 metre kurbağalamada gümüş madalya kazanan milli yüzücü Emre Sakçı'yı yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda erkekler 50 metre kurbağalamada 25.56'lık derecesiyle ikinci olarak gümüş madalya kazanan Emre Sakçı'yı tebrik ediyorum. Milli sporcumuzun başarısında emeği olanlara teşekkür ediyorum. Emre Sakçı'nın başarılarının devamını diliyorum."