Emre Sakçı Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda Gümüş Madalya Kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Emre Sakçı Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda Gümüş Madalya Kazandı

Emre Sakçı Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası\'nda Gümüş Madalya Kazandı

Milli yüzücü Emre Sakçı, Macaristan'ın Budapeşte şehrinde düzenlenen Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda erkekler 50 metre kurbağalamada 25.56'lık dereceyle gümüş madalya kazandı. Şampiyonayı 1 gümüş ve 1 bronz madalya ile tamamlayan milli takımda Kuzey Tunçelli de bronz madalya aldı.

16.12.2024 09:43  Güncelleme: 09:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
MİLLİ yüzücü Emre Sakçı, Macaristan'ın Budapeşte şehrinde düzenlenen Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda, erkekler 50 metre kurbağalamada 25.56'lık derecesiyle gümüş madalya kazandı.

Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası, 10-15 Aralık tarihleri arasında Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlendi. Milli yüzücü Emre Sakçı, erkekler 50 metre kurbağalamada gümüş madalyanın sahibi oldu. Öte yandan Kuzey Tunçelli ise erkekler 1500 metre serbest stilde bronz madalya alma başarısı gösterdi. Milliler, şampiyonayı 1 gümüş, 1 bronz madalya ile tememladı

BAKAN BAK'TAN TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Macaristan'da düzenlenen Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda erkekler 50 metre kurbağalamada gümüş madalya kazanan milli yüzücü Emre Sakçı'yı yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda erkekler 50 metre kurbağalamada 25.56'lık derecesiyle ikinci olarak gümüş madalya kazanan Emre Sakçı'yı tebrik ediyorum. Milli sporcumuzun başarısında emeği olanlara teşekkür ediyorum. Emre Sakçı'nın başarılarının devamını diliyorum."

Kaynak: DHA

Kuzey Tunçelli, Milli Takım, Macaristan, Emre Sakçı, Budapeşte, Finans, Gümüş, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Emre Sakçı Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda Gümüş Madalya Kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:29 Donald Trump: Erdoğan çok iyi anlaştığım biri Donald Trump: Erdoğan çok iyi anlaştığım biri
20:13 TÜİK’i hedef alan Gergerlioğlu’ndan ilginç benzetme: Her şeyi küçük gösteriyorlar TÜİK'i hedef alan Gergerlioğlu'ndan ilginç benzetme: Her şeyi küçük gösteriyorlar
19:49 Canlı anlatım Dev maçta goller peş peşe Canlı anlatım! Dev maçta goller peş peşe
19:14 Erdoğan’dan CHP’li belediyelere: Borçlarını ödememek için 40 dereden 40 kova su getiriyorlar Erdoğan'dan CHP'li belediyelere: Borçlarını ödememek için 40 dereden 40 kova su getiriyorlar
19:03 Türkiye’den Suriye’ye Destek Türkiye'den Suriye'ye Destek
10:07 İstanbul’da 8 tane çaya ödenen para şaşırttı İstanbul'da 8 tane çaya ödenen para şaşırttı
10:01 Altın fiyatları her an fırlayabilir Altın fiyatları her an fırlayabilir
09:56 90 yılın en güçlü siklonu Fransız adasını vurdu: 1000 can kaybı bekleniyor 90 yılın en güçlü siklonu Fransız adasını vurdu: 1000 can kaybı bekleniyor
09:52 Belediyede yapılan vurguna daha fazla dayanamayıp istifa etti Belediyede yapılan vurguna daha fazla dayanamayıp istifa etti
09:43 Taraftarların tepki gösterdiği Samet’e Mourinho sahip çıktı Taraftarların tepki gösterdiği Samet'e Mourinho sahip çıktı
09:38 Trump’ın Bitcoin hamleleri rekorları beraberinde getirdi Trump'ın Bitcoin hamleleri rekorları beraberinde getirdi
09:33 Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyan Deniz Türüç ikinci yarıya çıkamadı Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyan Deniz Türüç ikinci yarıya çıkamadı
09:28 İbrahim Kalın’ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2024 21:48:23. #1.13#
SON DAKİKA: Emre Sakçı Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda Gümüş Madalya Kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.