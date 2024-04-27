EMS Yapı Sivasspor, Avrupa'ya gitmeyi hedefliyor - Son Dakika
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EMS Yapı Sivasspor, Avrupa'ya gitmeyi hedefliyor

EMS Yapı Sivasspor, Avrupa\'ya gitmeyi hedefliyor

EMS Yapı Sivasspor'un basın sözcüsü Gökhan Karagöl, TÜMOSAN Konyaspor'u mağlup ettikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, takımın Avrupa'ya gitmeyi hedeflediğini söyledi. Karagöl, Sivasspor'un düşük bütçeyle başarılı işler yaptığını ve önümüzdeki maçlarda iyi skorlar alarak UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne ulaşmayı amaçladıklarını belirtti.

27.04.2024 18:59
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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 1-0 mağlup eden EMS Yapı Sivasspor'un basın sözcüsü Gökhan Karagöl, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne gitmeyi hedeflediklerini söyledi.

Karagöl, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, önemli bir galibiyet aldıklarını dile getirdi.

Konyaspor'a kalan maçlarında başarı dileyen Karagöl, "Her iki taraf için de kontrollü bir maç oldu. Seyir açısından iyi olmayan bir maç olsa da skor bizim açımızdan güzel oldu." dedi.

Sivasspor yönetim kurulunun düşük bütçeyle güzel işler yaptığını anlatan Karagöl, "Yıldızımız Rey Manaj çok güzel bir gol attı. Futbolcularımızı ve teknik ekibimizi de çok tebrik ediyorum." diye konuştu.

Karagöl, Avrupa'ya gitmeyi hedeflediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu ekonomi ve kadroyla gerçekten üstün işler yapıyoruz. Önümüzdeki 4 maç bizim için önemli. Bu maçlarda da iyi skorlar almak istiyoruz. Hedefimiz her zamanki gibi UEFA Avrupa Konferans Ligi. Bu iddiamızı her zaman devam ettiriyoruz. İnşallah önümüzdeki haftalarda da güzel puanlar alırız ve hedefimize ulaşırız."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor EMS Yapı Sivasspor, Avrupa'ya gitmeyi hedefliyor - Son Dakika

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