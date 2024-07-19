EMS Yapı Sivasspor, Erzurum\'da hazırlıklarını sürdürdü

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EMS Yapı Sivasspor, 2024-2025 sezonu hazırlıklarının ikinci etap çalışmalarını Erzurum'da sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 7'ye 3 dar alanda oynayan kırmızı-beyazlı ekip, geçiş oyunları ve çift kale maçla günün ilk çalışmasını tamamladı.

Sivasspor, akşam yapacağı günün ikinci çalışmasıyla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.