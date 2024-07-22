EMS Yapı Sivasspor, Erzurum'da hazırlıklarını sürdürdü

EMS Yapı Sivasspor, 2024-2025 sezonu hazırlıklarının ikinci etap çalışmalarını Erzurum'da sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen günün ikinci antrenmanı, ısınma hareketleriyle başladı.
Ardından pas ve 4'e 1 dar alan oyun oynayan kırmızı-beyazlı ekip, 5'e 5 adam adama dayanıklılık çalışması ve taktik maçla idmanı tamamladı.
Rey Manaj da Erzurum'a gelerek takımla çalışmalara başladı.
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