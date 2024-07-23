EMS Yapı Sivasspor, Erzurumspor FK'yı 1-0 yendi

Sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren EMS Yapı Sivasspor, üçüncü hazırlık maçında Erzurumspor FK'yi 1-0 yendi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Erzurum Yüksek İrtifa Merkezi'nde oynanan mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi. 56. dakikada Azizbek Turgunboev'in attığı gole 1-0 öne geçen Sivasspor, karşılaşmayı bu skorla kazandı.
Kırmızı-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.
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