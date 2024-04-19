EMS Yapı Sivasspor, Fenerbahçe maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Sevil Becan, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığına aday

Eski kulüp yöneticisi Sevil Becan, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Becan, Fenerbahçe'nin değerlerinin her zaman birlik ve beraberliği ön planda tuttuğunu vurgulayarak, kamplaşma ve karşıtlıkların sona ermesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulunun reforma ihtiyaç duyduğunu ve daha farklı bir yönetim anlayışına ihtiyaç olduğunu ifade etti.