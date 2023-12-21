EMS Yapı Sivasspor, İstanbulspor maçının hazırlıklarına başladı

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında evinde karşılaşacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Servet Çetin yönetiminde basına ve taraftara kapalı gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Antrenman, 4'e 1 pas çalışmasının ardından sınırlı alan oyun ve yarım saha çift kale maçla sona erdi.

Kırmızı-beyazlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

EMS Yapı Sivasspor ile İstanbulspor 23 Aralık Cumartesi günü saat 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.