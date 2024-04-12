EMS Yapı Sivasspor, Trabzonspor'u 1-0 yenerek 3 puan aldı - Son Dakika
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EMS Yapı Sivasspor, Trabzonspor'u 1-0 yenerek 3 puan aldı

EMS Yapı Sivasspor'un teknik direktörü Bülent Uygun, Trabzonspor karşısında aldıkları 3 puanla çok mutlu olduklarını söyledi. Uygun, takımın iyi bir planlama ve oyun mantalitesiyle sahaya çıktığını belirtti. Sivasspor Basın Sözcüsü Gökhan Karagöl ise Trabzonspor karşısında kontrollü bir oyun sergilediklerini ve istedikleri sonucu aldıklarını ifade etti.

12.04.2024 23:19  Güncelleme: 23:20
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Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Trabzonspor'u 1-0 yenen EMS Yapı Sivasspor'da teknik direktör Bülent Uygun, 3 puan aldıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

Uygun, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Trabzonspor gibi iyi, merkezi oyun sistemini benimsemiş, geçiş oyunlarını çok iyi yapan Pepe, Visca, Trezeguet gibi birbirinden yetenekli, oyun kurumu anlamında Berat gibi önemli futbolcuları olan bir takıma karşı başka bir planlama ile birlikte bir oyun mantalitesini sahaya yansıtmaya çalıştıklarını belirtti.

"Böyle bir deplasmandan 3 puanla ayrıldığımız için çok mutluyuz." diyen Uygun, şunları söyledi:

"Bayram hediyesi olarak taraftarlarımıza bu galibiyeti armağan ediyoruz. Sürpriz yaparak 300 taraftarımız maç için buralara kadar geldi, onlara ayrıca teşekkür ediyorum. Futbolcu kardeşlerim gerçekten teşekkürü hak ediyor. Türkiye liginin İstanbulspor'dan sonra en az bütçeli, bununla beraber Avrupa'da en yaşlı takımlardan biri olmamıza rağmen, karakterleri, oyun anlayışları, verdiğimiz görevler, uyguladığımız taktikleri layıkıyla yerine getirerek, bugün itibarıyla ligde kalmayı bir nevi garantiledik. Bunun için hepsinin alnından öpüyor, hepsine teşekkürlerimi sunuyorum."

Sivasspor Basın Sözcüsü Gökhan Karagöl ise basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Trabzonspor karşısında aldıkları 3 puandan dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Trabzonspor bizleri çok iyi şekilde ağırladı. İyi bir müsabaka oldu, istediğimiz 3 puandı. Kontrollü oynadık ve istediğimizi aldık bunun için çok mutluyuz. Teknik ekibe ve futbolculara teşekkür ediyoruz. Bundan sonra önümüzdeki maçlara odaklandık." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor EMS Yapı Sivasspor, Trabzonspor'u 1-0 yenerek 3 puan aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: EMS Yapı Sivasspor, Trabzonspor'u 1-0 yenerek 3 puan aldı - Son Dakika
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