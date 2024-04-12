EMS Yapı Sivasspor, Trabzonspor'u 1-0 yenerek 3 puan aldı

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Trabzonspor'u 1-0 yenen EMS Yapı Sivasspor'da teknik direktör Bülent Uygun, 3 puan aldıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.
Uygun, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Trabzonspor gibi iyi, merkezi oyun sistemini benimsemiş, geçiş oyunlarını çok iyi yapan Pepe, Visca, Trezeguet gibi birbirinden yetenekli, oyun kurumu anlamında Berat gibi önemli futbolcuları olan bir takıma karşı başka bir planlama ile birlikte bir oyun mantalitesini sahaya yansıtmaya çalıştıklarını belirtti.
"Böyle bir deplasmandan 3 puanla ayrıldığımız için çok mutluyuz." diyen Uygun, şunları söyledi:
"Bayram hediyesi olarak taraftarlarımıza bu galibiyeti armağan ediyoruz. Sürpriz yaparak 300 taraftarımız maç için buralara kadar geldi, onlara ayrıca teşekkür ediyorum. Futbolcu kardeşlerim gerçekten teşekkürü hak ediyor. Türkiye liginin İstanbulspor'dan sonra en az bütçeli, bununla beraber Avrupa'da en yaşlı takımlardan biri olmamıza rağmen, karakterleri, oyun anlayışları, verdiğimiz görevler, uyguladığımız taktikleri layıkıyla yerine getirerek, bugün itibarıyla ligde kalmayı bir nevi garantiledik. Bunun için hepsinin alnından öpüyor, hepsine teşekkürlerimi sunuyorum."
Sivasspor Basın Sözcüsü Gökhan Karagöl ise basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Trabzonspor karşısında aldıkları 3 puandan dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Trabzonspor bizleri çok iyi şekilde ağırladı. İyi bir müsabaka oldu, istediğimiz 3 puandı. Kontrollü oynadık ve istediğimizi aldık bunun için çok mutluyuz. Teknik ekibe ve futbolculara teşekkür ediyoruz. Bundan sonra önümüzdeki maçlara odaklandık." dedi.
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Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez, Samsunspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, 'Bir Beşiktaş taraftarı ne kadar ne kadar üzülüyorsa biz de aynı üzüntüleri çekiyoruz. Bugün itibarıyla Santos ile yollarımızı ayırdık. Sezon sonuna kadar Serdar hocamızla yola devam edeceğiz. Beşiktaş'ta kupa hedefi vardır, kupayı da alacaktır' dedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Samsunspor beraberliğinin ardından takımın galip gelememesine rağmen kötü oynamadıklarını dile getirerek, 'İstifa etmeyi düşünmüyorum' dedi. Santos, Türkiye Kupası'nı kazanacaklarına inandığını ve takımın performansının kötü olmadığını belirtti.
Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada, alınan 1 puandan dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, 'Beşiktaş'ın stadına gelerek buradan kolayca galip ayrılamazsınız' dedi. Gisdol, takımın performansını değerlendirirken, Soner Gönül'ün performansını da övdü. Ayrıca, 'Yabancı VAR Hakemi' kararına da eleştirilerde bulundu.
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