EMS Yapı Sivasspor, TÜMOSAN Konyaspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Ardından pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, hücum bölgesine bindirme, şut ve çift kale maçla idmanı tamamladı.
Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.
EMS Yapı Sivasspor ile TÜMOSAN Konyaspor, 27 Nisan Cumartesi günü saat 16.00'da BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Murat Erdoğan görev yapacak.
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