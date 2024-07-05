EMS Yapı Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor - Son Dakika
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EMS Yapı Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

EMS Yapı Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunun hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde yapılan antrenmanda takım, pas çalışmaları ve çift kale maçla hazırlıklarını tamamladı.

05.07.2024 21:27
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EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunun hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ile başladı.

Ardından pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, dar alan oyun ve yarı saha da oynanan çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor EMS Yapı Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor - Son Dakika

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