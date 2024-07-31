EMS Yapı Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Spor

EMS Yapı Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman koordinasyon ve ısınma çalışmasıyla başladı. Ardından pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, hücum ve defansif çalışmaları ile taktik maç yaptı.

Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.