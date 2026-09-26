Ender Arslan, Çayırova\'da alt sıralardan uzak kalıp Avrupa kupalarını hedefliyor

Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı Başantrenörü Ender Arslan, Basketbol Süper Lig'deki ilk sezonlarında öncelikli hedeflerinin alt sıralardan uzak kalmak olduğunu belirterek, başarılı olmaları halinde Avrupa kupalarını zorlayacak bir konuma gelmek istediklerini söyledi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk sezonuna geçirerek Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı'nda Başantrenör Ender Arslan, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine takımın hedeflerini, Çayırova'daki spor yatırımlarını ve altyapı çalışmalarını değerlendirdi.

"Büyük bir mücadele sonucu Süper Lig'e yükseldik"

Geçen sezon önemli bir mücadele verdiklerini belirten Arslan, "Burada gerçekten çok güzel bir yatırım var. Geçen sezon çok büyük bir mücadele sonucu Süper Lig'e yükseldik. Süper Lig'e çıkmak için belediye başkanımızdan kulüp içinde bulunan herkese kadar herkesin çok ciddi emeği ve mücadelesi oldu. Sonunda istediğimiz yere kavuştuk. Her şeyden önce Çayırova'ya Euroleague ve Eurocup takımlarını buraya getirmek bizim için mutluluk verici. Çayırovalılar eminim hem bize çok büyük destek olacak hem de bunun tadını çıkaracak" dedi.

"Son yılların belki de gelmiş geçmiş en zorlu ligi"

Ligin zorluk derecesine dikkat çeken Ender Arslan, "Bizim öncelikli hedefimiz bu ligin yeni takımı olarak ilk senemizde aşağı bölgelerden mümkün olduğunca uzak kalmaya çalışmak. Eğer bunu başarabilirsek ondan sonra da bu hedefi revize edip, Avrupa kupalarını zorlayacak pozisyona gelmek istiyoruz. Bence son yılların belki de gelmiş geçmiş en zorlu ligi. En çok bütçe ayrılan takım sayısının fazlalığı nedeniyle en zor ligi diyebilirim. O yüzden öncelikli hedefimiz kesinlikle aşağı bölgeden kendimizi uzak tutmaya çalışmak olacak. Ondan sonra revize edebilirsek tabii ki daha da mutlu oluruz" diye konuştu.

"Çayırova spor kenti olarak emin adımlarla yoluna devam edecektir"

Çayırova'daki spor yatırımlarını değerlendiren Arslan, "Buraya spor kenti diyebiliriz. Çünkü sadece basketbola yönelik değil, özellikle gençlerin spora teşvik edilmesi konusunda belediye başkanımızın çok önemli çalışmaları var. Bu salonun içinde de birçok farklı spor branşının faaliyet gösterebileceği alanlar bulunuyor. Basketbol takımı Süper Lig'e çıktı ama Çayırova, bir spor kenti olarak emin adımlarla yoluna devam edecektir. Ben de uzun yıllar üst düzeyde basketbol oynadım. Şu an bulunduğum ortamda salonun şartları, soyunma odaları ve ofisler gerçekten Euroleague seviyesinden hiç aşağı kalmıyor. Önümüzdeki yıllarda spor lisesinin de faaliyete geçmesiyle buradan daha fazla oyuncu yetiştirme imkanı olacaktır" şeklinde konuştu.

"Türkiye basketboluna oyuncu üretimi de artmaya başlayacaktır"

Altyapı yapılanmasının zaman isteyen bir süreç olduğunu ifade eden Ender Arslan, "En doğru yapılanma tesisle başlıyor. Bu anlamda tesis çok iyi. "Gençlerin basketbola olan ilgisi arttıkça, bu tesislerin de katkısıyla belki 4-5 yıl içinde Bandırma'da olduğu gibi Çayırova'dan Türkiye basketboluna oyuncu kazandırmaya başlayabiliriz. Bizi çok zor bir lig ve çok zor bir sezon bekliyor. Geçen sezon Süper Lig'e çıkmamızda taraftarımızın ve bizi destekleyenlerin çok önemli rolü oldu. Bu sezon da aynı desteği ve ilgiyi bekliyoruz. Çünkü burada çok zorlu maçlar oynayacağız. Taraftarımızın itici gücü sayesinde kötü oynadığımız maçları bile çevirip kazanabiliyoruz. Zor günlerimiz de güzel günlerimiz de olacaktır. Ancak hep birlikte bu takımı Süper Lig'de kalıcı hale getirmemiz gerekiyor. O yüzden desteklerini bekliyorum" ifadelerini kullandı.