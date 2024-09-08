Enes Doğan, Elmalı Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan oldu
672. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde gerçekleşen başpehlivanlık finalinde Enes Doğan, Orhan Okulu'yu mağlup ederek başpehlivanlık unvanını kazandı. Bu yılki etkinlik, tarihi ve kültürel bir miras olarak büyük ilgi gördü.
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9.09.2024 05:26:46. #1.12#
SON DAKİKA: Enes Doğan, Elmalı Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan oldu - Son Dakika
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