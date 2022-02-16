Enes Ünal, Avrupa'yı mest etti! Milli futbolcumuz, Lewandowski'yi takip ediyor

Milli futbolcumuz Enes Ünal Getafe formasıyla çıktığı son 13 maçta 11 gole imza attı. 12 Şubat Cumartesi günü Atletico Madrid maçında ve geçen hafta Levante karşısında 2 gole imza atan Ünal, Bayern Münih'in yıldızı Lewandowski'yle yarışıyor.

ENES ÜNAL'I CORREA VE IMMOBILE İZLİYOR

Goal.com'un haberine göre, Getafe forması giyen Enes Ünal, 1 Ocak 2022'den bu yana La Liga'da 6 gol kaydetti. 1 Ocak 2022'den bu yana Avrupa'nın 5 büyük liginde en fazla gol atan oyuncu 7 gol ile Robert Lewandowski. Polonyalı yıldız Lewandowski'yi 6 gol ile Enes Ünal takip ediyor. Enes'i ise altışar gol ile Angel Correa ve Ciro Immobile izliyor.

Robert Lewandowski

PERFORMANSI GÖZ KAMAŞTIRIYOR

Enes Ünal bu sezon attığı gollerle Getafe'ye 17 puan kazandırırken bu sezon 23 lig maçının 19'unda ilk 11 başladı. Kariyerinin en golcü sezonlarından birini yaşayan Enes Ünal 2016-2017 sezonunda Twente forması ile 19 gol kaydetmişti.