Enes Ünal Getafe'ye Transfer Oldu
Getafe, Bournemouth'tan milli futbolcu Enes Ünal'ı kadrosuna kattı. Transfer anlaşması sağlandı.
İspanya ekibi Getafe, İngiltere'nin Bournemouth takımından milli futbolcu Enes Ünal'ı kadrosuna kattı.
Getafe Kulübü, 29 yaşındaki golcü futbolcunun transferi için Bournemouth ile anlaşma sağlandığını açıkladı.
Kariyerine Bursaspor'da başlayan Enes Ünal, 2020-2024 yıllarında da Getafe forması giydi.
Milli futbolcu, 2024'ten bu yana görev yaptığı Bournemouth'ta 58 maça çıktı ve 5 gol kaydetti.
Kaynak: AA
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