Enes Ünal, sakatlığı nedeniyle A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı - Son Dakika
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Spor

Enes Ünal, sakatlığı nedeniyle A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

2024 Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı'nda Enes Ünal, sol ayak başparmağında tespit edilen kırık nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. Sakatlığının tam olarak iyileşmeyeceği belirlenen Enes Ünal, EURO 2024 turnuvasında yer alamayacak.

01.06.2024 11:24
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A Milli Futbol Takımı'nda Enes Ünal, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

2024 Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren millilerde Enes Ünal sakatlık yaşadı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "A Milli Takımımızın dün akşam gerçekleştirilen antrenmanı sırasında almış olduğu darbenin ardından muayene ve tetkikleri yapılan forvet oyuncumuz Enes Ünal'ın sol ayak başparmağında kırık tespit edildi. Enes'in yaşamış olduğu sakatlığın, EURO 2024 turnuvası süresince tam olarak iyileşmeyeceği belirlendiğinden, futbolcumuz A Milli Takımımızın 2024 Avrupa Şampiyonası geniş kadrosundan çıkarıldı" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Enes Ünal, sakatlığı nedeniyle A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Enes Ünal, sakatlığı nedeniyle A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı - Son Dakika
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