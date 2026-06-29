Engellilik Engel Değil, Tuncay Kırbaş'ın Yamaç Paraşütü Uçuşu - Son Dakika
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Engellilik Engel Değil, Tuncay Kırbaş'ın Yamaç Paraşütü Uçuşu

29.06.2026 11:14
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34 yıl sonra hayalini gerçekleştiren Tuncay Kırbaş, Fethiye'de yamaç paraşütü ile özgürce uçtu.

Yüksekten düşmesi sonucu 34 yıl önce bedensel engelli kalan 59 yaşındaki eski milli sporcu Tuncay Kırbaş, yıllardır kurduğu yamaç paraşütü hayalini Muğla'nın Fethiye ilçesinde gerçekleştirdi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesinde okçuluk branşında milli sporcu olarak çeşitli dereceler elde eden Kırbaş, kolundaki kas yırtılması nedeniyle 2018 yılında aktif spor yaşamını sonlandırdı.

Hayattan kopmayan ve farklı aktivitelerle yaşamını sürdüren Kırbaş, uzun yıllardır yapmak istediği yamaç paraşütü uçuşu için Muğla Büyükşehir Belediyesinin engelli aracıyla Fethiye'ye geldi.

Yamaç paraşütü pilotu Zafer Erçetin eşliğinde Babadağ'ın 1700 metre rakımlı pistine çıkan Kırbaş, hazırlıkların ardından tandem (ikili) uçuş gerçekleştirdi.

Yaklaşık 30 dakika boyunca Ölüdeniz'i gökyüzünden izleyen Kırbaş, Belcekız Sahili'ne sorunsuz iniş yaptı.

Uçuş sırasında aksiyon kamerasına yansıyan görüntülerde Kırbaş, "Ölüdeniz semalarında kuşlar gibi özgürce uçuyoruz. Demek ki biz engelliler de uçabiliyormuşuz. Yıllardır yeryüzünden gökyüzüne uçan kuşları ve paraşütleri izliyordum. Bugün ise gökyüzünden yeryüzüne bakıyoruz. Doğanın, denizin, yeşille mavinin buluşmasını buradan seyretmek bambaşka bir duygu." ifadelerini kullandı.

Kırbaş, AA muhabirine, yaklaşık 8 yıl önce Bodrum'da dalış yaptığını, şimdi ise uzun yıllardır hayalini kurduğu Babadağ'dan Ölüdeniz'e uçuşu gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Uçuşun beklentilerinin de ötesinde geçtiğini dile getiren Kırbaş, "Çok güzeldi, mükemmeldi. Herkese tavsiye ederim. Pilotumuzun psikolojik desteği ve tecrübesi sayesinde kendimi çok güvende hissettim. Bazı duygular anlatılmaz, yaşanır." dedi.

-"Ölüdeniz manzarası anlatılmaz, yaşanır"

Yüksekten düşmesi sonucu yüzde 80 bedensel engelli kaldığını belirten Kırbaş, buna rağmen yamaç paraşütü yapma isteğinden hiç vazgeçmediğini ifade etti.

Uçuştan büyük mutluluk duyduğunu anlatan Kırbaş, "Ölüdeniz'in manzarası anlatılmaz, yaşanır. Özgürce uçtum. Bedensel engelli ya da değil, herkese bu duyguyu tatmasını tavsiye ederim. 5 metreden düştüm ama bugün 1700 metreden yamaç paraşütü yaptım. Çok farklı bir duygu. Umarım tekrarını yaparız. Çok mutlu oldum." diye konuştu.

-"Hiçbir engel uçmanıza engel olmaz"

Yaklaşık 20 yıldır yamaç paraşütü pilotluğu yapan Zafer Erçetin de yamaç paraşütünün doğru ekipman ve eğitimle güvenli şekilde yapılabilen bir spor olduğunu söyledi.

Tuncay Kırbaş ile sorunsuz ve keyifli bir uçuş gerçekleştirdiklerini belirten Erçetin, "Hiçbir engel sizin uçmanıza engel olamaz. Engellerinizi aşın, çıkın gelin uçalım. Son derece güvenli bir spor. Ekipmanlarımızla sizi gökyüzüyle buluşturuyor, özgürlüğün tadını yaşatıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Fethiye, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Engellilik Engel Değil, Tuncay Kırbaş'ın Yamaç Paraşütü Uçuşu - Son Dakika

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