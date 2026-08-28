Engelsiz Spor: Fikret Sözen\'in Başarı Hikayesi

Eskişehir'de 14 yıldır basketbol antrenörlüğü yapan işitme engelli basketbol antrenörü Fikret Sözen, 7 ve 13 yaş aralığındaki çocuklara ders veriyor.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 34 yaşındaki işitme engelli basketbol antrenörü Fikret Sözen, sporun engel tanımadığını her gün sahada bir kez daha kanıtlıyor. 14 yıldır antrenörlük yapan Sözen, 7-8 yaş ve 9-13 yaş arası iki ayrı grupta çocuklara basketbol öğreterek geleceğin sporcularını Çamlıca Spor Salonu'nda yetiştiriyor.

Sokaklardan avrupa şampiyonluğuna uzanan başarı

Basketbol sevgisinin 15 yaşında başladığını belirten Fikret Sözen, spora başlama sürecini ve milli takımdaki başarılarını şu sözlerle anlattı:

"İlk başta 15 yaşındayken efsane bir basketbolcuyu takip ediyordum. Onu televizyondan izleyerek basketboldan hoşlandım, ilgimi çekti. Daha sonrasında Eskişehir'de engelliler basketbol kulübü vardı, oraya katıldım; ama ondan önce sokakta basketbol öğrenmiştim, kendimi bu şekilde geliştirdim. Kulübe gittikten sonra hemen öğrendim, hep antrenman yaptım, böylelikle ilgimi geliştirdim. Başarım, ilk milli takıma gittiğimde oldu. U20'de Avrupa şampiyonu olduk; Polonya'da yapıldı, finalde Polonya'yla maç yaptık, bayağı savaştık ve şampiyon olduk. Sonra Avrupa şampiyonasında 3. lük, 4. lük maçı yaptık, kaybettik, 4. olduk."

Fikret Sözen: "Onlar benim evlatlarım, sahip çıkıyorum"

Duyma engeli olmayan çocuklarla dudak okuyarak ve konuşarak iletişim kurduğunu belirten tecrübeli antrenör Sözen, "Normal çocuklara ders verirken ilk başta duygusal ve mutluydum. Normal kitlelerle iletişime geçmek çok iyi bir şey. Çocuklar anlamadığı zaman bana soruyorlar, ben de seve seve onlara anlatıyorum. Benimle yavaş yavaş konuştukları için onları daha rahat anlıyorum, ağızlarını takip ederek dudaklarını okuyarak iletişim kuruyorum, çok mutluyum onlarla. Daha hiç öğretmedim, hep konuşarak hallettim. Çocuklar işaret dili öğrenmek isterlerse seve seve öğretirim. Basketbolu çok seviyorum, çocukları çok seviyorum; evlatlarım yani onlar benim, sahip çıkıyorum onlara. Benim onlara basketbol öğretmem, çocukların yeteneklerini geliştirmek; duygularımız gelişiyor onlarla beraber. Çocuklar basketbolu öğrendiği zaman, top sürmeyi pas atmayı hemen öğrendiklerinde çok mutlu oluyorum. Çocukların gelecekte iyi basketbolcu olmalarını istiyorum. Onların da başarılı olup iyi bir yerlere gelmelerini istiyorum."

Nevriye Kahraman: "İşitme engeli spora ve sporu öğretmeye engel değil"

Fikret Koç'un antrenman tarzından ve çocuklarla olan iletişiminden son derece memnun olduklarını dile getiren öğrenci velisi Nevriye Kahraman, "Ben ilk etapta tanıştığımız zaman hani bir acaba dedim ama çocuklarla çok güzel iletişimi. Çocuklar hani anlıyor, hiç sıkıntı yaşamıyor. Yani çok güzel, biz daha yeni başlamamıza rağmen güzel, çok güzel ilerliyoruz. Yani hareketleriyle de çok güzel anlatabiliyor. Ama çocuklar da anlamaya başladı, hani konuşmasından da anlamaya başladı. Yani çok motivasyonu çok güzel, işte maç bittikten sonra iletişimleri çok güzel. Çok severek geliyoruz. Hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. İşitme engeli spora ve sporu öğretmeye engel değil."