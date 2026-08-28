Engelsiz Spor: Fikret Sözen'in Başarı Hikayesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Engelsiz Spor: Fikret Sözen'in Başarı Hikayesi

Engelsiz Spor: Fikret Sözen\'in Başarı Hikayesi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İşitme engelli antrenör Fikret Sözen, çocuklara basketbol öğretirken engelleri aşıyor.

Eskişehir'de 14 yıldır basketbol antrenörlüğü yapan işitme engelli basketbol antrenörü Fikret Sözen, 7 ve 13 yaş aralığındaki çocuklara ders veriyor.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 34 yaşındaki işitme engelli basketbol antrenörü Fikret Sözen, sporun engel tanımadığını her gün sahada bir kez daha kanıtlıyor. 14 yıldır antrenörlük yapan Sözen, 7-8 yaş ve 9-13 yaş arası iki ayrı grupta çocuklara basketbol öğreterek geleceğin sporcularını Çamlıca Spor Salonu'nda yetiştiriyor.

Sokaklardan avrupa şampiyonluğuna uzanan başarı

Basketbol sevgisinin 15 yaşında başladığını belirten Fikret Sözen, spora başlama sürecini ve milli takımdaki başarılarını şu sözlerle anlattı:

"İlk başta 15 yaşındayken efsane bir basketbolcuyu takip ediyordum. Onu televizyondan izleyerek basketboldan hoşlandım, ilgimi çekti. Daha sonrasında Eskişehir'de engelliler basketbol kulübü vardı, oraya katıldım; ama ondan önce sokakta basketbol öğrenmiştim, kendimi bu şekilde geliştirdim. Kulübe gittikten sonra hemen öğrendim, hep antrenman yaptım, böylelikle ilgimi geliştirdim. Başarım, ilk milli takıma gittiğimde oldu. U20'de Avrupa şampiyonu olduk; Polonya'da yapıldı, finalde Polonya'yla maç yaptık, bayağı savaştık ve şampiyon olduk. Sonra Avrupa şampiyonasında 3. lük, 4. lük maçı yaptık, kaybettik, 4. olduk."

Fikret Sözen: "Onlar benim evlatlarım, sahip çıkıyorum"

Duyma engeli olmayan çocuklarla dudak okuyarak ve konuşarak iletişim kurduğunu belirten tecrübeli antrenör Sözen, "Normal çocuklara ders verirken ilk başta duygusal ve mutluydum. Normal kitlelerle iletişime geçmek çok iyi bir şey. Çocuklar anlamadığı zaman bana soruyorlar, ben de seve seve onlara anlatıyorum. Benimle yavaş yavaş konuştukları için onları daha rahat anlıyorum, ağızlarını takip ederek dudaklarını okuyarak iletişim kuruyorum, çok mutluyum onlarla. Daha hiç öğretmedim, hep konuşarak hallettim. Çocuklar işaret dili öğrenmek isterlerse seve seve öğretirim. Basketbolu çok seviyorum, çocukları çok seviyorum; evlatlarım yani onlar benim, sahip çıkıyorum onlara. Benim onlara basketbol öğretmem, çocukların yeteneklerini geliştirmek; duygularımız gelişiyor onlarla beraber. Çocuklar basketbolu öğrendiği zaman, top sürmeyi pas atmayı hemen öğrendiklerinde çok mutlu oluyorum. Çocukların gelecekte iyi basketbolcu olmalarını istiyorum. Onların da başarılı olup iyi bir yerlere gelmelerini istiyorum."

Nevriye Kahraman: "İşitme engeli spora ve sporu öğretmeye engel değil"

Fikret Koç'un antrenman tarzından ve çocuklarla olan iletişiminden son derece memnun olduklarını dile getiren öğrenci velisi Nevriye Kahraman, "Ben ilk etapta tanıştığımız zaman hani bir acaba dedim ama çocuklarla çok güzel iletişimi. Çocuklar hani anlıyor, hiç sıkıntı yaşamıyor. Yani çok güzel, biz daha yeni başlamamıza rağmen güzel, çok güzel ilerliyoruz. Yani hareketleriyle de çok güzel anlatabiliyor. Ama çocuklar da anlamaya başladı, hani konuşmasından da anlamaya başladı. Yani çok motivasyonu çok güzel, işte maç bittikten sonra iletişimleri çok güzel. Çok severek geliyoruz. Hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. İşitme engeli spora ve sporu öğretmeye engel değil."

Kaynak: İHA

Basketbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Engelsiz Spor: Fikret Sözen'in Başarı Hikayesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Film çekimi sandıkları olay gerçek çıktı Boğaz’a atladı, vatandaşlar yetişti Film çekimi sandıkları olay gerçek çıktı! Boğaz’a atladı, vatandaşlar yetişti
St. Petersburg’da patlama: 1 asker öldü, 1 yaralı St. Petersburg'da patlama: 1 asker öldü, 1 yaralı
İki yaşındaki Fatma, 3. kattaki evlerinin balkonundan düştü: Mucizevi şekilde kurtuldu İki yaşındaki Fatma, 3. kattaki evlerinin balkonundan düştü: Mucizevi şekilde kurtuldu
Galatasaray Leao transferinde geriye düştü Gece yarısı sürprizi Galatasaray Leao transferinde geriye düştü! Gece yarısı sürprizi
Bakan Şimşek’ten esnafa kredi müjdesi: Yeni düzenlemeyle... Bakan Şimşek'ten esnafa kredi müjdesi: Yeni düzenlemeyle...
Bursa’da mühürlü atölyede patlama kamerada Bursa'da mühürlü atölyede patlama kamerada

10:57
Fenerbahçe’den bomba Vedat-Oğuz paylaşımı
Fenerbahçe'den bomba Vedat-Oğuz paylaşımı
10:55
Fatih Tekke’nin istifası sonrası Hamit Altıntop’tan dikkat çeken paylaşım: Hayırdır abi
Fatih Tekke'nin istifası sonrası Hamit Altıntop'tan dikkat çeken paylaşım: Hayırdır abi?
10:36
Salah’ın hareketine spikerin verdiği tepki alay konusu oldu
Salah'ın hareketine spikerin verdiği tepki alay konusu oldu
10:27
Erhan Çelik’ten doktor eşinin ölümüyle ilgili çok konuşulacak iddia
Erhan Çelik'ten doktor eşinin ölümüyle ilgili çok konuşulacak iddia
09:58
Norveç Kralı V. Harald hayatını kaybetti
Norveç Kralı V. Harald hayatını kaybetti
09:46
MEB duyurdu Çocuğu okula başlayacak memurlara özel izin
MEB duyurdu! Çocuğu okula başlayacak memurlara özel izin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2026 11:15:42. #7.13#
SON DAKİKA: Engelsiz Spor: Fikret Sözen'in Başarı Hikayesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement