Engin Koyun'dan Tuzlaspor'un kullandığı stadyuma ilişkin açıklama: "Zeminin bozulmasını arzu etmiyorum" - Son Dakika
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Engin Koyun'dan Tuzlaspor'un kullandığı stadyuma ilişkin açıklama: "Zeminin bozulmasını arzu etmiyorum"

10.03.2022 23:00

- Engin Koyun'dan Tuzlaspor'un kullandığı stadyuma ilişkin açıklama: "Zeminin bozulmasını arzu etmiyorum" Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, sahası olmadığı için son maçını Kocaeli Stadyumu'nda oynayan Tuzlaspor'a ilişkin açıklama yaptı.

- Engin Koyun'dan Tuzla spor'un kullandığı stadyuma ilişkin açıklama: "Zeminin bozulmasını arzu etmiyorum"

KOCAELİ - Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, sahası olmadığı için son maçını Kocaeli Stadyumu'nda oynayan Tuzlaspor'a ilişkin açıklama yaptı. Koyun, "Ben zeminin bozulmasını arzu etmiyorum. Bizim zeminimiz zaten sıkıntılı, rahat bir zeminimiz yok. Bu sene yenilemeyi düşünüyoruz. Burada iki maçın ağır olacağını düşünüyorum" dedi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor, tesisi ve sahası olmadığı için sezon sonuna kadar hazırlıklarını Kocaeli'de sürdürüyor. Her maçı farklı sahada oynayan Tuzlaspor, 28. haftada mücadele ettiği İstanbulspor'u Kocaeli Stadyumu'nda ağırlamıştı.

"Zeminin bozulmasını arzu etmiyorum"

Ligdeki her takımı sahiplenmenin memnuniyet verici olduğunu söyleyen Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, "Tuzlaspor'un sahası yok, mağduriyet yaşıyorlar. Sahalar, spor il müdürlüklerine ait. Yalnız görüş alıyorlar bizden. Ben zeminin bozulmasını arzu etmiyorum. Bizim zeminimiz zaten sıkıntılı, rahat bir zeminimiz yok. Bu sene yenilemeyi düşünüyoruz. Burada iki maçın ağır olacağını düşünüyorum. Tabii ki faydalı ve katkılı olmak isteriz aslında. Takımlarımıza da sahip çıkmak isteriz ama Kocaelispor'un zemini inanın son 1 aydır oynamadığımızdan dolayı toparlanıp güzel oldu. Fakat haftada iki maçın zor olacağını düşünüyorum. Mayıs ayında zemini kaldıracağız. Mecbur kalırsak da yapacak bir şeyimiz yok" şeklinde konuştu.

Engin Koyun'dan Tuzlaspor'un kullandığı stadyuma ilişkin açıklama: Zeminin bozulmasını arzu etmiyorum
Engin Koyun'dan Tuzlaspor'un kullandığı stadyuma ilişkin açıklama: Zeminin bozulmasını arzu etmiyorum
Engin Koyun'dan Tuzlaspor'un kullandığı stadyuma ilişkin açıklama: Zeminin bozulmasını arzu etmiyorum

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Engin Koyun'dan Tuzlaspor'un kullandığı stadyuma ilişkin açıklama: 'Zeminin bozulmasını arzu etmiyorum' Engin Koyun'dan Tuzlaspor'un kullandığı stadyuma ilişkin açıklama: 'Zeminin bozulmasını arzu etmiyorum'

Tuzlaspor, Kocaeli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Engin Koyun'dan Tuzlaspor'un kullandığı stadyuma ilişkin açıklama: 'Zeminin bozulmasını arzu etmiyorum' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Engin Koyun'dan Tuzlaspor'un kullandığı stadyuma ilişkin açıklama: "Zeminin bozulmasını arzu etmiyorum" - Son Dakika
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