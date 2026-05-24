ENKA, Atletizmde Avrupa Üçüncüsü Oldu

Atletizmde Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'na katılan ENKA, erkeklerde Avrupa üçüncüsü oldu.
ENKA Kulübünden yapılan açıklamaya göre İspanya'nın Castellon kentinde düzenlenen organizasyonda ENKA Erkek Atletizm Takımı, 188,5 puanla 11 takım arasında üçüncü sırada yer aldı.
Kadın takımı ise 13 takım arasında topladığı 189,5 puanla Avrupa dördüncülüğünü elde etti.
Yarışlarda alınan sonuçlar şöyle:
Erkekler:
1. Sporting Clube de Portugal (194 puan)
2. Playas de Castellon (189,5 puan)
3. ENKA Spor Kulübü (188,5 puan)
Kadınlar:
1. Diputacion Valencia Club Atletismo (222 puan)
2. Sporting Clube de Portugal (217 puan)
3. Playas de Castellon (193 puan)
4. ENKA Spor Kulübü (189,5 puan)
