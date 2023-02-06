Enkaz altındaki Malatyalı kaleci Ahmet Eyüp için Yılmaz Vural'dan açıklama: Çocuk kaderiyle baş başa - Son Dakika
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Enkaz altındaki Malatyalı kaleci Ahmet Eyüp için Yılmaz Vural'dan açıklama: Çocuk kaderiyle baş başa

07.02.2023 00:05

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 şiddetindeki deprem, 10 ilimizde büyük yıkıma sebep oldu. Malatyaspor'un Teknik Direktörü Yılmaz Vural enkaz altında kalan kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan'ın durumu hakkında, "Öldü denilemez, eşi yerini tarif etti. Çocuk kaderiyle baş başa" açıklamasını yaptı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 şiddetindeki depremden en çok etkilenen illerden biri Malatya oldu. Yeni Malatyaspor'un kalecisi 29 yaşındaki Ahmet Eyüp Türkaslan, yaklaşık 15 saattir enkazın altında.

"TAKIMA İZİN VERMİŞTİM"

Mynet'e açıklamada bulunan Yılmaz Vural, "Biz İstanbul'daydık zaten. Ben izin vermiştim çocuklara. Üç dört Malatyalı kardeşim döndü otobüsle. Allah'a çok şükür takımın diğer kısmı başka illerdeydi. Dolayısıyla o çocuklardan bir tanesi Ahmet'ti. Nasip onlaraymış, böyle bir şeyle karşılaştık" dedi.

Enkaz altındaki Malatyalı kaleci Ahmet Eyüp için Yılmaz Vural'dan açıklama: Çocuk kaderiyle baş başa

"ÖLDÜ DENEMEZ"

Kalecinin hayatta olup olmadığı sorulan Vural, açıklamasını şöyle tamamladı: "Kurtarma ekipleri geldi tam ulaşılacak seviyeye getirdiklerinde 7.6 bir deprem daha oldu yandaki iki bina daha yıkılınca herkes gitti çocuk kaderiyle baş başa şu anda. Öldü denemez, eşi tarif etti yerini. Tespit tamam ama oraya ulaşmak lazım."

Kaynak: Diğer
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Yılmaz Vural, Deprem, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Enkaz altındaki Malatyalı kaleci Ahmet Eyüp için Yılmaz Vural'dan açıklama: Çocuk kaderiyle baş başa - Son Dakika

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