Enrique: Sezon Sonunda En İyi Durumda Olmak İstiyoruz - Son Dakika
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Enrique: Sezon Sonunda En İyi Durumda Olmak İstiyoruz

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PSG Teknik Direktörü Luis Enrique, Süper Kupa'ya hazırlanırken sezon sonunda hedeflerine odaklandıklarını belirtti.

Paris Saint-Germain (PSG) Teknik Direktörü Luis Enrique, UEFA Süper Kupa maçına çıkacakları için mutlu olduklarını ancak sezonun başında değil sonunda en iyi durumda olmayı hedeflediklerini söyledi.

Son 2 yıldır UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan PSG'nin teknik direktörü Enrique, karşılaşmanın oynanacağı Salzburg Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

Süper Kupa için mücadele etmelerinin, geçen sezon işlerini iyi yaptıklarının bir göstergesi olduğunu hatırlatan Enrique, "Herkes tekrar kazanabileceğimizi düşünüyor ama bu sadece teori. Sonrasında seviyemizin ne olduğunu göstermemiz gerekiyor. Yarın nerede olduğumuzu göreceğiz. Burada olduğumuz için mutluyuz. Fakat sezon başında değil sezon sonunda en iyi durumda olmayı hedefliyoruz." dedi.

Rakipleri Aston Villa hakkında ne düşündüğü sorulan İspanyol teknik adam, takımlardan ayrılan ve yeni katılan oyunculardan dolayı hazırlık dönemlerini analiz etmenin zor olduğunu belirterek "Yaptıklarımızdan ve oyunumuzdan memnunuz. Her zaman söylediğim gibi rakip için öngörülemez olmak önemli. Bu sezona da aynı zihniyetle, önemli kupalar kazanma arzusuyla başlıyoruz. Bir Avrupa kupası kazanmak herkes için önemlidir ve yarın her iki takımın nasıl bir maç çıkaracağını göreceğiz." yanıtını verdi.

56 yaşındaki Enrique, İspanyol teknik direktörlerin gerek milli takım gerek kulüp düzeyindeki başarısı hakkında "Bence uzun yıllardır İspanyol futbolu gerek oyuncular, gerek milli takım, gerekse teknik direktörler bazında en üst seviyede. Bu bizi gururlandırmalı. Kazanılan ikinci Dünya Kupası'nın, İspanyol futbolu için daha birçok başarının başlangıcı olmasını umuyorum. Bence on yılı aşkın süredir İspanya, bildiğimiz o pas odaklı, kimliği belli futbolu oynuyor. Bunun gurur duyulacak bir şey olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Enrique, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun ortaya attığı, gelen tepkiler üzerine geri çektiği Dünya Kupası da dahil olmak üzere turnuvaların hisselerini satma projesine dair fikrinin sorulması üzerine "Ben takımıma, oyuncularıma, transfere odaklanıyorum. Bu konuda söyleyecek sözüm yok. Bu daha çok politikacıların işi. Ben de politikacı değilim, bir teknik direktörüm. Bir fikrim var ama burası yeri değil." diye konuştu.

Çok başarılı bir sezonu geride bırakan bir takımı, daha fazla kupa kazanmak için nasıl motive ettiği sorulan Enrique, "Çok şanslıyım çünkü inanılmaz oyuncularım var. Her zaman motiveler ve bu takımın anahtarlarından biri de bu. Uygulamaya çalıştığımız oyun tarzını hissettikleri ve yaşadıkları için ekstra motivasyona ihtiyaç duymadan her anın tadını çıkarıyorlar. Her gün daha iyi olmaya çalışıyorlar. Bu oyuncularla çalıştığım için çok şanslıyım." yorumunu yaptı.

Kaynak: AA

Luis Enrique, Süper Kupa, Futbol, Spor, PSG, Son Dakika

Son Dakika Spor Enrique: Sezon Sonunda En İyi Durumda Olmak İstiyoruz - Son Dakika

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